Imagen de archivo de un aula de Infantil de un colegio de la Comunidad de Madrid

Los detalles En plena huelga de profesores por la educación pública en Madrid, y a cinco días de la llamada a las urnas, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros una de las reivindicaciones de estos docentes, la de rebajar las ratios.

El Gobierno aprueba este martes bajar las ratios en los dos ciclos de Infantil, pero sobre todo en las aulas de 0 a 3 años, donde fijará un tope de 4 bebés de menos de un año por educadora para entrar en vigor a partir del próximo curso 2027-2028. Cinco días antes de las elecciones generales del próximo domingo, el Gobierno da apoyo a una de las principales reivindicaciones de las educadoras infantiles, que en Madrid permanecen en huelga desde el 7 de abril y que protagonizaron una gran manifestación estatal el 23 de mayo.

Casi ocho meses después de estas movilizaciones, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que establece los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas de segundo ciclo de infantil, con reducciones de ratios, pero que también contempla la etapa de 0 a 3 años y la de Bachillerato. Con este decreto, las educadoras infantiles -que además solicitan mejoras salariales, la implantación de la pareja educativa y más recursos para atender la diversidad- tendrán un máximo de 4 bebés por educadora en las clases de menos de un año frente a los catorce niños o niñas que señalaban actualmente por profesional.

En las aulas de 1 a 2 años la ratio máxima será de 6 niños y en las de 2 a 3 años, de 8 niños por educadora. Estas profesionales, que en su mayoría trabajan en escuelas privadas o de titularidad pública con gestión externalizada, reclaman -en el caso de Madrid- que el Ejecutivo autonómico incluya mejoras retributivas en las nuevas licitaciones públicas.

La bajada de ratios en el primer curso de Infantil entrará en vigor para 2027-2028 y de forma progresiva para los siguientes cursos, con el fin de que en 2029-2030 esté plenamente implantando.

20 alumnos máximo en segundo de Infantil

El decreto que aprueba hoy el Gobierno también contempla una disminución de las ratios en segundo ciclo de infantil -de 3 a 6 años-, con 20 alumnos por docente (frente a los 25 actuales) y en Bachillerato, con 30 alumnos como máximo (frente a los 35 actuales). Además, a partir del curso que viene el alumnado con necesidades educativas especiales empezará a contar como doble plaza.

Este decreto también regula los espacios en los centros y en las escuelas infantiles. La etapa de 0 a 3 años deberá contar con un mínimo de tres unidades, un aula por cada unidad y disponer de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño y tendrán una sala polivalente de 30 metros cuadrados que podrá ser usada de comedor. También un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados.

En segundo ciclo de infantil, las características son similares pero con un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades o fracción.

Freno a la FP privada

El mismo decreto de infantil y bachillerato establece un máximo de 15 alumnos por docente en la Formación Profesional de grado básico (para aplicarse en el curso 2029-2030) y mantiene en 25 el número de alumnos por docente para grado Medio y Superior.

No obstante, el Gobierno aprueba este martes otro decreto para elevar la calidad de los centros de Formación Profesional, de sus ciclos y sobre todo de la enseñanza 'online', que predomina en la FP privada.

A partir de su entrada en vigor, los títulos impartidos en modalidad virtual deberán tener entre un 15 % y un 39 % de actividad lectiva presencial, en función del tipo de formación y de su componente práctico y la modalidad semipresencial deberá situarse entre un 40 % y un 60 % de presencialidad.

La evaluación final de cada módulo requerirá una prueba presencial y la ratio máxima de alumnos por profesor en títulos 'online' será de 50 estudiantes, aunque de forma progresiva: 80 alumnos en 2028-2029, 65 en 2029-2030 y 50 en 2030-203.

El Consejo de Ministros también aprobará este martes que las lenguas no oficiales, pero con reconocimiento legal en sus estatutos autonómicos -como el asturiano o el aragonés- puedan ser especialidad docente.

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