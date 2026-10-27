Recopilar información y planear el dispositivo para evitar la falta de agentes: así se preparan en las ciudades ante convocatorias como las de Blocus

Los detalles Blocus ha convocado un 'Halloween de manifestaciones' este fin de semana en distintas partes de España y las autoridades se preparan para evitar disturbios como los vividos en Barcelona el pasado sábado.

La aparición del grupo Blocus, que incita a protestas y disturbios en grandes ciudades, ha alertado a las autoridades. A pesar de la vigilancia, el fin de semana en Barcelona se registraron disturbios con asaltos y destrozos. Este movimiento podría no ser aislado, ya que se han convocado manifestaciones para un "Halloween de manifestaciones" en Barcelona, Algeciras y Valencia, extendiéndose a 46 ciudades de nueve países europeos. Las fuerzas de seguridad en España, como la Policía Nacional, los Mossos y la Ertzaintza, trabajan para preparar dispositivos de seguridad. En Madrid, aunque se desconvocó una manifestación, se mantiene un dispositivo con al menos 500 agentes, incluyendo antidisturbios y unidades de prevención.

La aparición del grupo Blocus en redes sociales, que hace llamamientos a protestar y generar disturbios en grandes ciudades, emulando los altercados de Francia, ha puesto en alerta a las autoridades. A pesar de la monitorización de estas redes, el fin de semana en Barcelona se produjeron fuertes disturbios, con asaltos a comercios y el destrozo de mobiliario urbano.

Los hechos ocurridos en la ciudad condal podrían no quedarse en un hecho aislado. Se han detectado nuevas convocatorias para un 'Halloween de manifestaciones' este fin de semana en Barcelona, Algeciras o Valencia. Un movimiento que se extiende además a 46 ciudades de nueve países de Europa.

Pero, ¿están las ciudades preparadas para controlar lo que se avecina? En España, la Policía Nacional, los Mossos en Cataluña o la Ertzaintza en el País Vasco, están trabajando contrarreloj para preparar los dispositivos de seguridad ante este tipo de convocatorias.

Preparar el dispositivo

Ahora mismo, tanto en la calle como en las redes, sus unidades de información y de inteligencia están tratando de averiguar todo lo posible: cuánta gente podría asistir, por dónde se podrían mover, qué tipo de gente... Se trata de una evaluación previa del riesgo. Como apuntan en el Sindicato Unificado de Policía (SUP) es un trabajo fundamental y se complica con algunos grupos.

Esta recopilación de información sirve luego para calcular cuántos agentes se necesitan, el tipo de unidades o dónde establecerse. Se planifica todo un dispositivo garantista para la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes que pueda adaptarse a la evolución de la situación.

Una de las claves es asegurar que haya bastantes agentes porque, cuantos más agentes y más medios, mejor. Es preferible tener a agentes que finalmente no entran en acción a necesitar personal y que no haya.

Por ejemplo, según el sindicato Erne de la Ertzaintza, uno de los problemas que hubo en Bilbao en los altercados del lunes tras la convocatoria de un acto de Vito Quiles fue que en un momento determinado faltaron agentes.

Al menos 500 agentes en Madrid

Aunque en Madrid se ha desconvocado la convocatoria para Halloween, las fuerzas de seguridad mantienen la preparación de un dispositivo por lo que pudiese suceder. A este respecto, el Ministerio del Interior no quiere desvelar información sobre dispositivos para no comprometer su eficacia.

En la capital, hay quien habla de que no habrá menos de 500 agentes activados. Lo que sí es seguro son las unidades que estarán desplegadas. Como apunta JUPOL, teniendo en cuenta situaciones similares ya vividas, estarán los antidisturbios en primera línea y en los puntos más previsiblemente calientes.

Asimismo, habrá unidades de prevención y reacción, de apoyo rápido para situaciones de crisis y para el mantenimiento del orden. Patrullando de manera constante estarán los GOR, los Grupos Operativos de Respuesta, que se mantendrán pendientes de cualquier incidencia. Todo ello, para intentar mantener el orden en caso de que las convocatorias finalmente se lleven a cabo.

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