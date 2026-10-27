Asraf, el hombre que se jugó la vida para salvar el coche de su suegro de las llamas en Bilbao: "Tenía mucho miedo, se estaba derritiendo"

El contexto Decenas de vehículos fueron quemados este lunes en la concentración en respuesta al acto del agitador ultraderechista Vito Quiles en la capital vizcaína.

Este lunes, una concentración convocada por colectivos 'antifascistas' en respuesta al acto del ultraderechista Vito Quiles derivó en graves disturbios con destrozos de mobiliario urbano y decenas de vehículos incendiados. Asraf, vecino de la zona, presenció cómo el coche aparcado detrás del de su suegro ardía en llamas. Sin dudarlo, bajó corriendo para intentar salvarlo, enfrentándose a condiciones extremas de calor. A pesar del riesgo, logró sacar el coche de la zona incendiada, evitando que fuera consumido por el fuego, aunque sufrió algunos daños en la parte trasera debido al calor.

Este lunes, la concentración convocada por colectivos 'antifascistas' en respuesta al acto del agitador ultraderechista Vito Quiles terminó en graves altercados con destrozo de mobiliario urbano y decenas de vehículos quemados.

Asraf, vecino de la zona en la que se produjeron estos disturbios, vio que el coche que estaba aparcado justo detrás del de su suegro estaba en llamas y no dudó en jugársela para salvar el vehículo. "Estaba en la terraza, grabando, y cuando vi que el primer coche se incendiaba, bajé corriendo para ver si podía salvar el coche", relata en Más Vale Tarde.

Al llegar al vehículo, se dio cuenta de que las condiciones eran realmente extremas: "Notaba un calor que me agobiaba, tenía mucho miedo". Sin embargo, no dudó en seguir adelante y sacar el coche de la zona incendiada: "No me iba a quedar con las manos cruzadas y no salvar el coche".

Afortunadamente, salió ileso y pudo salvar el coche de su suegro de ser pasto de las llamas, aunque el vehículo ha sufrido algunos daños. "Hacía mucho calor y se estaba derritiendo, se ha derretido un poco la parte de atrás", explica Asraf para concluir.

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