Quiénes están detrás de los disturbios en Barcelona: un 60% de los detenidos son menores y el 95% hombres

Los detalles El alcalde de Barcelona ha declarado que esto va mucho más allá de una "gamberrada" y ha asegurado que van a ser "implacables persiguiendo a aquellos que ha sido responsables de los altercados".

Los disturbios en Barcelona han generado preocupación debido a la implicación de jóvenes, ya que de los 128 detenidos, 73 son menores de edad. El alcalde Jaume Collboni ha calificado los incidentes como más que una simple gamberrada y ha prometido acciones contundentes. Silvia Catà, comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, ha destacado la inexplicable dinámica de los disturbios, organizados a través de redes sociales como TikTok bajo la etiqueta "Blocus". Los participantes, en su mayoría adolescentes, actuaron de manera desorganizada, imitando altercados recientes en Francia. La policía está investigando las redes utilizadas para convocar estos actos ilegales.

Llama mucho la atención quiénes están detrás de los disturbios de este sábado en Barcelona. Y es que de las 128 personas detenidas por los Mossos d'Esquadra, más de 70 son menores, lo que supone que un 60% no alcanza los 18 años.

Además, del total de arrestados, 122 son hombres (el 95%) y seis mujeres. Estas cifras han alertado a las autoridades. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que esto va mucho más allá de una "gamberrada" y ha advertido de que los disturbios tendrán consecuencias. "Vamos a ser implacables persiguiendo a aquellos que ha sido responsables de estos altercados. Como Ayuntamiento, nos vamos a personar para restablecer los daños patrimoniales y los daños en la ciudad".

Collboni también ha querido mostrar este domingo su apoyo a las fuerzas policiales tras los disturbios. "Los policías tienen todo el apoyo del alcalde y del Gobierno municipal en todo aquello que han hecho", ha señalado en declaraciones a los medios en la Plaza Catalunya de Barcelona tras visitar comercios afectados.

En este sentido, ha manifestado que ha sido un "hecho muy incontrolable", ha subrayado la imprevisibilidad que hay por parte de los jóvenes y adolescentes que participan en estos casos, y ha defendido que son unos actos que no pueden volver a repetirse.

Apoyo "total" a los comerciantes

Así, ha mostrado su "apoyo total" a los comerciantes que han sufrido desperfectos en sus establecimientos, y ha asegurado que estarán junto a ellos para resarcirlos de todos los daños que han tenido.

Asimismo, el alcalde de Barcelona ha declarado que ha dado instrucciones para que el Ayuntamiento se persone contra aquellos que han tenido que ver con los disturbios, destacando que lo harán en las causas de los mayores de edad y de los "padres y responsables legales de los menores" que causaron estos incidentes. "Que no crean que por ser menores no iremos a buscar a los padres, a buscar la responsabilidad, bien sea patrimonial o bien sea penal si es lo que corresponde", ha alertado.

Por su parte, la comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, ha afirmado que la dinámica de los disturbios en los entornos de la plaza de Catalunya de Barcelona es "bastante inexplicable", y ha señalado que fue una manifestación normal, sino que se produjo a raíz de convocatorias en redes sociales para cometer hechos ilegales. En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', Catà ha destacado que las convocatorias han sido seguidas mayoritariamente por personas jóvenes, y que incluso hay detenidos de solo 14 años.

Llamamiento a través de TikTok

En este sentido, la comisaria jefe de los Mossos ha detallado que la convocatoria se propagó a través de perfiles bajo la etiqueta "Blocus", mayormente a través de TikTok, por lo que ha apuntado que están trabajando y "monitorizando para saber quién hay detrás de esta red".

Así, ha explicado que en Barcelona pretendía "reflejarse en el colectivo que hay en Francia" y copiar los altercados que se han visto en las últimas semanas en este país. "No son colectivos de jóvenes o de personas con voluntad de manifestarse para reivindicar algún derecho, sino que son personas que se agrupan en pequeños grupos de muy pocas personas que hacen actos vandálicos", ha subrayado, a lo que ha añadido que son personas "totalmente desorganizadas".

14 mossos heridos

En este punto, Silvia Catà ha reconocido que no esperaban esta "violencia de un grupo desorganizado" y ha advertido de que no se puede permitir que una convocatoria de este tipo se vuelva a repetir porque, ha defendido, no se pueden confundir los derechos sociales y reivindicaciones con los hechos delictivos. Además, ha indicado que, además de los 14 mossos heridos, hay un agente herido de la Guardia Urbana de Barcelona.

La principal difusión de la convocatoria se hizo, desde mediados de la semana pasada, a través de perfiles anónimos de Tiktok, que la Policía catalana ya está analizando, aunque también se investigan otras redes sociales en las que el llamamiento se fue multiplicando, hasta que llegó a saltar a grupos de Whatsapp abiertos. Tras los últimos acontecimientos en Barcelona, "Blocus" ya ha borrado la cuenta que tenía en TikTok, junto con todo el contenido expuesto.

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