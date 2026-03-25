¿Qué festivos hay en España en abril de 2026, más allá de Semana Santa?

En abril, aguas mil y también, en 2026, mil festivos. En laSexta.com puedes consultar, uno a uno, todos los festivos de cada municipio y comunidad autónoma a lo largo del primer mes completo de la primavera.

Marzo llega a su fin y con él, llega la Semana Santa. El mes termina con el arranque de la semana sagrada para los católicos, con un Domingo de Ramos marcado, además, por el cambio de hora, y da paso al primer mes completo de la primavera, aunque el tiempo primaveral puede que tarde un poco más. Y aunque la Semana Santa es el conjunto de días festivos más reconocible del mes —en algunos sitios, con más días de fiesta que en otros—, no es la única etapa en la que España vive días festivos.

Sí a nivel nacional, dado que en este mes sólo el Viernes Santo es fiesta en toda España, pero si bajamos al nivel municipal, existen muchos más días de fiesta. Empezando por los que afectan a más personas, tenemos el lunes 13 de abril, que permite a muchos valencianos alargar un fin de semana un poquito más. Aunque no es festivo en toda la Comunidad Valenciana, el conocido como segundo lunes de Pascua es un día marcado en muchos calendarios de la región, concretamente en 44 municipios de Alicante, 32 de Castellón y 126 de Valencia, incluida la capital, València. Se trata de la festividad de San Vicente Ferrer, patrón de la comunidad.

En la tabla que se encuentra sobre estas líneas también puedes consultar dónde es festivo el 23 de abril, día del Libro y Sant Jordi, que aunque no es festivo en Cataluña sí hace que la comunidad se vista de gala y llene las calles de rosas y libros. Donde sí es fiesta es en Aragón, donde Sant Jordi es patrón, y en Castilla y León, en homenaje a la voluntad política y jurídica de los ciudadanos de la región de constituirse en comunidad autónoma. También es fiesta este día en otro medio centenar de lugares, muchos de ellos en territorio catalán.

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