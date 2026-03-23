El calendario definitivo de la Semana Santa en 2026, del domingo de Ramos al Lunes de Pascua

Cada año, la Semana Santa se celebra en un momento diferente del año y no en todas las regiones de España es festivo los mismos días. Consulta los días de fiesta de este año y qué se celebra en cada uno.

¿Tienes antojo de torrijas? ¿Echas de menos las procesiones o deseas reconectar con tu yo más religioso? Quizás, simplemente, estás planeando tus próximas vacaciones y quieres saber cuándo se celebra la Semana Santa para pedir días libres en el trabajo y alargar las fiestas. Si necesitas saber cuándo es Semana Santa en 2026, sigue leyendo para salir de dudas.

La Semana Santa, la más sagrada del calendario litúrgico cristiano, comienza el Domingo de Ramos y se prolonga hasta la Pascua, un día después del Domingo de Resurrección. En dicha semana tiene lugar el llamado Triduo Pascual en el que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Los hechos que se conmemoran durante la Semana Santa se conocen gracias a la propia Biblia. Los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los acontecimientos que hoy aún se recuerdan. Se trata de todo lo que ocurrió durante los días previos y posteriores a la crucifixión (coincidió con la semana de la Pascua Judía), muerte y resurrección de Jesucristo.

En qué fecha cae Semana Santa 2026

La Semana Santa de 2026 va desde el domingo 29 de marzo, más conocido como Domingo de Ramos, hasta el 6 de abril. Este es el listado de los días clave de la Semana Santa de 2026 y lo que se conmemora en cada uno de ellos.

Domingo de Ramos | 🗓️29 de marzo | Se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, siendo recibido por los habitantes agitando ramas de palma. Para los cristianos, este día es un recordatorio de la acogida de Jesús en sus corazones y de su voluntad de seguirlo. Los cristianos festejan este día llevando palmas a la Iglesia.

Se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, siendo recibido por los habitantes agitando ramas de palma. Para los cristianos, este día es un recordatorio de la acogida de Jesús en sus corazones y de su voluntad de seguirlo. Los cristianos festejan este día llevando palmas a la Iglesia. Lunes Santo | 🗓️ 30 de marzo | Se rememora el día en que Jesús expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Los Evangelios relatan diferentes acontecimientos que ocurren en estos días.

Se rememora el día en que Jesús expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Los Evangelios relatan diferentes acontecimientos que ocurren en estos días. Martes Santo | 🗓️ 31 de marzo | Jesús de Nazaret anticipa la tradición de Judas y se lo comunica a sus discípulos.

Jesús de Nazaret anticipa la tradición de Judas y se lo comunica a sus discípulos. Miércoles Santo | 🗓️ 1 de abril | El tribunal religioso judío condena a Jesús. Se anticipa la angustia y la tragedia del Viernes Santo más adelante en la Semana Santa. Lo que sigue es el Triduo de la Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.

El tribunal religioso judío condena a Jesús. Se anticipa la angustia y la tragedia del Viernes Santo más adelante en la Semana Santa. Lo que sigue es el Triduo de la Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Jueves Santo | 🗓️ 2 de abril . Rememora la Última Cena, la institución de la Eucaristía, la última Oración de Cristo en el monte Getsemaní y el arresto de Jesús tras la traición de Judas. A menudo los servicios del Jueves Santo incluyen un acto de lavado de pies, que conmemora que Jesús lavó los pies de sus discípulos como acto de servicio en la noche de su arresto (Juan 13:1-20). El Jueves Santo recuerda a los participantes el "nuevo mandamiento" que Jesús dio a sus discípulos de amarse los unos a los otros como Él los ha amado (Juan 15:12), un amor que se ve más fácilmente en Jesús entregando voluntariamente su vida en la cruz el Viernes Santo. Es festivo sólo en algunas comunidades autónomas.

. Rememora la Última Cena, la institución de la Eucaristía, la última Oración de Cristo en el monte Getsemaní y el arresto de Jesús tras la traición de Judas. A menudo los servicios del Jueves Santo incluyen un acto de lavado de pies, que conmemora que Jesús lavó los pies de sus discípulos como acto de servicio en la noche de su arresto (Juan 13:1-20). El Jueves Santo recuerda a los participantes el "nuevo mandamiento" que Jesús dio a sus discípulos de amarse los unos a los otros como Él los ha amado (Juan 15:12), un amor que se ve más fácilmente en Jesús entregando voluntariamente su vida en la cruz el Viernes Santo. Viernes Santo | 🗓️ 3 de abril | Se conmemora la pasión de Cristo, su crucifixión y, finalmente, su muerte. Es el único día que es festivo nacional en España , según queda recogido en el calendario laboral .

Se conmemora la pasión de Cristo, su crucifixión y, finalmente, su muerte. Es el único día que es , según queda recogido en el . Sábado Santo | 🗓️ 4 de abril | Día de silencio y reflexión por la muerte de Cristo. Por la noche tiene lugar la Vigilia Pascual en la que se celebra la Resurrección de Cristo.

Día de silencio y reflexión por la muerte de Cristo. Por la noche tiene lugar la Vigilia Pascual en la que se celebra la Resurrección de Cristo. Domingo de Resurrección | 🗓️ 5 de abril | La Resurrección de Cristo. María de la Magdalena, la madre de Santiago y Salomé acudieron al lugar de enterramiento de Jesús para presentar sus respetos, pero encontraron la tumba vacía. Un ángel les explicó que Jesús ya no estaba allí, que había resucitado de la tumba. Jesús se apareció a María y más tarde a 10 discípulos, prueba viviente de su conquista sobre la muerte.

La Resurrección de Cristo. María de la Magdalena, la madre de Santiago y Salomé acudieron al lugar de enterramiento de Jesús para presentar sus respetos, pero encontraron la tumba vacía. Un ángel les explicó que Jesús ya no estaba allí, que había resucitado de la tumba. Jesús se apareció a María y más tarde a 10 discípulos, prueba viviente de su conquista sobre la muerte. Lunes de Pascua | 🗓️ 6 de abril | Se celebra el regreso a la vida de Jesús. Es el primer día de la octava Pascua y con él comienza un periodo de 50 días conocidos como Tiempo Pascual, en el que se conmemora la muerte y la Resurrección de Cristo, el descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Igual que ocurre con el Jueves Santo, es festivo en algunas regiones de España.

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