Este Domingo de Ramos 'dormirás una hora menos': el cambio de hora, en plena Semana Santa

El contextoEste domingo 29 de marzo volveremos a adelantar los relojes para dar paso al horario de verano, lo que hace que este año, el cambio de horario caiga en pleno inicio de la Semana Santa.

Si eres de los que ya está contando los días para las vacaciones de Semana Santa (si es que las tienes), tenemos una noticia regulera: este año tendrás una horita menos de descanso. En la madrugada del domingo 29 de marzo habrá cambio al horario de verano, así que cuando el reloj marque las 2:00 pasará directamente a las 3:00. Traducción rápida: dormimos una hora menos y el día se queda con solo 23 horas.

Este pequeño "salto temporal" coincide además con el Domingo de Ramos, así que muchos estrenarán la Semana Santa con cara de lunes total. Eso sí, no todo es drama: a partir de ese día anochecerá después y tendremos más luz por la tarde, algo que siempre se agradece para planes improvisados, terrazas o simplemente para salir a dar una vuelta sin prisas, aunque también amanecerá más tarde.

La idea detrás de este cambio es aprovechar mejor la luz solar, aunque ya sabemos que en la práctica lo primero que notamos es el bostezo. Aun así, poco a poco el cuerpo se acostumbra y, con suerte, esos días más largos se convierten en aliados perfectos para escapadas, procesiones o maratones de series cuando el tiempo no acompañe... que últimamente no se está luciendo mucho precisamente.

En Canarias, a la 1 serán las 2

La madrugada del 29 de marzo habrá un cambio simultáneo en todo el país, aunque con matices según el huso horario: en la península el salto será de las 2:00 a las 3:00, mientras que en Canarias pasará de la 1:00 a las 2:00. En cualquier caso, el efecto es el mismo para todos: una hora menos para dormir, trabajar... o alargar la fiesta si te pilla en modo nocturno.

➨¿Es el de marzo el último cambio de hora que vive España?

Ahora bien, que nadie piense que este será el último cambio de hora sí o sí. Las fechas se publican en bloques, así que lo normal es que más adelante se anuncien los ajustes correspondientes a los años posteriores. La discusión sigue abierta y, de vez en cuando, vuelve a ponerse sobre la mesa la posibilidad de eliminar definitivamente estos cambios.

Ahí está el debate: muchos ciudadanos prefieren quedarse con el horario de verano todo el año, mientras que algunos expertos defienden el de invierno por motivos de salud y ritmos biológicos. Lo único seguro, de momento, es que este marzo tocará adelantar el reloj y cruzar los dedos para que esa hora menos de sueño se compense con más tardes largas, planes al sol y buen rollo primaveral.

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