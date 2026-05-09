Sánchez resalta que España "siempre estará con quienes necesitan ayuda" tras su reunión con el director de la OMS

¿Qué ha dicho? El presidente ha destacado el papel del país y afirma que aceptar la petición de la organización sanitaria "es un deber moral y legal con los ciudadanos, Europa y el derecho internacional".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en la Moncloa con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, para abordar la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, Tenerife, afectado por un brote de hantavirus. Sánchez destacó en redes sociales que España está comprometida con ayudar a quienes lo necesitan y calificó la aceptación de la solicitud de la OMS como un deber moral y legal. Adhanom viajará a Tenerife con varios ministros para supervisar la llegada del crucero y coordinar el control sanitario. La OMS aseguró que el riesgo para la salud pública es bajo y elogió la respuesta de Tenerife como solidaria y compasiva.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha mantenido una reunión en la Moncloa con el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para analizar la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla de Tenerife.

Una vez producido tal encuentro, el presidente ha destacado en un mensaje en redes sociales que "España siempre estará del lado de quienes necesitan ayuda": "Hay decisiones que definen quiénes somos como sociedad".

"Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional", ha compartido Sánchez en X.

El encuentro entre el presidente y el director de la OMS ha tenido lugar antes de que Adhanom parta a Tenerife para supervisar la llegada del crucero a la isla. Junto a él estarán Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial, respectivamente.

La delegación va a realizar el seguimiento en directo desde el puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones" y el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", ha informado el Ministerio de Sanidad.

La OMS, agradecida a Sánchez

Por su pare, el director de la OMS ha agradecido a Sánchez "por la solidaridad de España, su liderazgo y su compromiso de brindar atención crítica y apoyo a los pasajeros del MV Hondius".

"La OMS continuará trabajando estrechamente con su Gobierno para garantizar una respuesta sólida, coordinada y eficaz frente al hantavirus. Juntos, protegemos la salud y salvamos vidas", ha dicho.

El crucero, en el que se ha detectado el brote de hantavirus que ha acabado con la vida de tres personas, llegará entre las 06:00 y las 07:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias. "Los pasajeros serán trasladados en barcos muy pequeños, de una forma muy coordinada y protegida. En la orilla habrá una revisión medica y cualquiera que presente síntomas será llevado de inmediato a un avión de evacuación médica que lo llevará a Países Bajos", cuenta Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, a través del propio Andhanom, ha asegurado en una carta a la ciudadanía que la crisis sanitaria del buque "no es otro Covid" y que el "riesgo para la salud pública sigue siendo bajo".

En la misiva, dirigida directamente a los habitantes de la isla, el director de la OMS ha elogiado la respuesta de Tenerife como un acto de "dignidad, solidaridad y compasión".

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