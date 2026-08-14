¿Con qué actor te 'irías de cañas'? Dani Rovira y Carmen Machi son los favoritos para los españoles

Los detalles Así lo han decidido los españoles. Por mayoría, de tener que salir a tomar algo con un actor durante este verano de 2026, sería con ellos, con Carmen Machi y Dani Rovira. Son los resultados del estudio encargado por Cerveceros de España y elaborado por Alpha Research.

Dani Rovira y Carmen Machi han sido elegidos por los españoles como los actores favoritos para compartir una caña, según un estudio de Cerveceros de España y Alpha Research. Más de 2.000 personas mayores de 18 años participaron en la encuesta. Dani Rovira lidera entre los hombres con un 20,9% de votos, destacando en comunidades como Extremadura y Cataluña. Carmen Machi es la preferida entre las mujeres, con un 23,5% de votos, especialmente entre las de 45 a 59 años, con Asturias y Cantabria como regiones destacadas. Otros actores populares son Antonio Banderas, Luis Tosar, Mario Casas y Miguel Ángel Silvestre. En actrices, Blanca Suárez y Elsa Pataky también son opciones destacadas.

Dani Rovira y Carmen Machi ya no son solo dos actores españoles de grandísimo éxito. Ahora también son los favoritos dentro del mundo del cine y de las series para tomarse una caña junto a ellos. Para pasar una tarde de conversaciones en un bar.

Así lo han decidido los españoles. Por mayoría, de tener que salir a tomar algo con un actor durante este verano de 2026, sería con ellos, con Carmen Machi y Dani Rovira. Son los resultados del estudio encargado por Cerveceros de España y elaborado por Alpha Research.

Para llegar a esta conclusión se ha preguntado a más de 2.000 personas mayores de 18 años de toda España.

Según el informe, Dani Rovira lidera el ranking entre los hombres encuestados con el 20,9% de los votos. El actor triunfa entre el público masculino y femenino, especialmente en la franja de los 30 a los 44 años, con un 25,7%.

A nivel regional, Rovira es el preferido en diez comunidades autónomas. Sobre todo en Extremadura (33,8%), Cataluña (26%) y el País Vasco (25,8%).

Por otro lado, está Carmen Machi, que se ha "coronado" entre el público femenino al ser la actriz más votada para tomar una caña con el 23,5% del total de los preguntados. Machi ha sido la opción preferida por las mujeres de entre 45 y 59 años, concretamente con un 25% de los votos. Pero también tiene a sus mayores fans entre las mujeres que ya han cumplido los 60, con el 23,8%.

En este caso, la actriz ha conseguido mayores adeptos en esta cuestión en Asturias con el 31,3% y en Cantabria con un 25%.

Otros actores para ir de bares

Y no es el único actor con el que los españoles y españolas se tomarían una caña este verano. Completan el podio Antonio Banderas con el 16,8% y Luis Tosar con el 12%. Cierran el 'Top 5' Mario Casas (9,3%) y Miguel Ángel Silvestre (8,6%).

En el caso de las actrices, en segunda posición se encuentra Blanca Suárez con el 10,4% de las menciones. La protagonista de 'Las chicas del cable' ha conseguido un espectro homogéneo tanto en edad como en género.

En tercer lugar, Elsa Pataky con el 10,3%, "impulsada" por los mayores de 60 años. Completan el 'Top 5' Ana de Armas y Ana Castillo.

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