El monólogo de Dani Rovira sobre su mariscada en Galicia: "Comimos tanto que dejamos a la Sirenita sin amigos"

Dani Rovira explica en este monólogo de El Club de la Comedia por qué dejó el picante: "El camarero nos invitó a pimientos del padrón, que unos pican y otros no, y la primera persona a la que le picara tenía que pagar la mariscada".

"¿No hay gente que se compra un piso en primera línea de playa y le da la terraza para atrás?", reflexiona Dani Rovira en este monólogo de El Club de la Comedia en el que destaca que "hay gente tonta". "Ojo, yo me considero uno de ellos, nazco más tonto y nazco acelga", asegura el humorista, que destaca que hay que diferenciar entre "tonto y bruto". "Yo de ser bruto sé mucho, me he pasado la infancia en mi pueblo, que se llama 'Al margen', porque está al margen del dolor, de la sutileza, de todo". "Hay gente muy bruta", insiste el cómico, que recuerda las tardes en la piscina de su pueblo: "Ahora ya tienes una edad en la que las cosas brutas no las puedes hacer".

Además, destaca que ahora se cuida mucho más con la alimentación: "Yo antes era bruto y me encantaba el picante". "Eso sí, tenía almorranas como puños, pero hace cinco o seis años tuvo una experiencia dramática con el picante y lo he dejado", asegura el cómico, que explica que se pegó "la gran mariscada en Galicia" con sus amigos: "Comimos tanto marisco que dejamos a la Sirenita sin amigos". "Y nos invitaron a un plato de pimientos del padrón, que unos pican y otros que no", explica Rovira, que recuerda que el camarero le explicó que "la primera persona a la que le toque el primer pimiento que pique paga todo": "Se nos cambió la cara a todos". Y sí, el que picaba el tocó a él... descubre en el vídeo cómo se salvó de pagar.

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