Con pánico, más actividad sexual o sueño: así reaccionaron los animales al eclipse solar total

Los detalles Las reacciones de los animales han sido muy variopintas e incluso han sorprendido a los expertos, que ya advirtieron de cambios en el comportamiento.

El reciente eclipse del jueves no solo fascinó a las personas, sino que también impactó en los animales, provocando comportamientos inusuales. Durante el fenómeno, muchos animales reaccionaron de manera extraña: algunos buscaron refugio, otros incrementaron su actividad sexual y otros se volvieron más sociables. En el Safari de Madrid, un dromedario salió corriendo, mientras que en la Manga del Mar Menor, las gaviotas entraron en pánico. En el Bioparc de Valencia, los sitatungas mostraron un aumento en su actividad sexual y las aves no quisieron cenar. Las abejas detuvieron su actividad y los chimpancés se agruparon. Ahora, los científicos investigan las causas exactas de estas reacciones.

El eclipse del jueves fascinó a las personas y, aunque no supiesen bien qué estaba pasando, también impactó en los animales. Tal y como advirtieron los expertos, muchos de ellos tuvieron comportamientos extraños en el momento en el que la Luna tapó por completo al Sol. Algunos buscaron refugio, otros aumentaron su actividad sexual y otros se volvieron más sociables.

Son muchos y muy variopintos los ejemplos de animales con los comportamientos alterados. Como el de un dromedario del Safari de Madrid, que salió corriendo cuando se produjo el eclipse. En la Manga del Mar Menor, las gaviotas entraron en pánico y comenzaron a volar.

Ángel García, director del proyecto Trieclipse y documentalista, ha explicado a laSexta que "ha habido todo tipo de reacciones. Desde animales que entraron en pánico hasta animales que han ido a dormir".

Los comportamientos atípicos se repitieron en el Bioparc de Valencia, donde una pareja de sitatungas aumentó su actividad sexual. "Ayer fue una actividad bastante frenética para los machos y eso sí es un cambio notable frente a su actividad normal", ha comentado Fran Prieto, segundo jefe de cuidadores del Bioparc de Valencia.

El profesional también ha relatado que las aves se quedaron sin cenar tras el eclipse porque "se les hizo de noche de repente fuera de su horario de alimentación" y luego "no quisieron cenar".

Otros animales, sin embargo, sacaron su instinto más social. "Los chimpancés se han agrupado mucho. En este caso, es como que todos estamos fuera de nuestros dormitorios a una hora en que se hace de noche. No es normal, vamos a juntarnos", ha expresado Prieto.

Las cámaras también captaron cómo las abejas pararon por completo su actividad cuando oscureció y volvieron a la normalidad una vez terminó el fenómeno astronómico.

Aunque se sabía que los comportamientos podían verse alterados, ahora les toca a los científicos analizar qué les produjo exactamente.

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