Melyssa Pinto, sobre Mario Casas tras cumplir 40 años: "Está guapísimo y estará increíble también con 50 y 60 años"

Melyssa Pinto habla sobre su relación con Mario Casas, que acaba de cumplir 40 años. Preguntada sobre si le pide consejos de trabajo, la joven asegura que el actor sabe hacer su trabajo "perfectamente" y confiesa que se dejaría dirigir por él.

Melyssa Pinto ha acudido a un evento del Corte Inglés en Madrid, donde también han acudido otros influencers como Alice Campello y Álvaro Morata, tras su reconciliación, y Victoria Federica, que no ha querido atender a la prensa. Todo lo contrario que Melyssa Pinto, quien ha hablado con los reporteros de su relación con Mario Casas, quien acaba de cumplir 40 años. "Está guapísimo, la verdad es que con 40,50,60... estará increíble, no lo dudo", destaca Pinto, que afirma que le ha sentado "bien" estrenar década. Además, asegura que su novio "sabe perfectamente hacer su trabajo" y confiesa que se dejaría dirigir por él.

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