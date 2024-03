Sí, Luis Tosar pertenece a esa grupo de actores que también son cantantes y hacen sus pinitos (o incluso carrera) en la música. Y no lo hace mal. O al menos así lo explica el experto en música, Iñaki de la Torre, en Zapeando: "Lo hace muy bien, yo lo dejaría ahí cantando en el escenario".

Según cuenta de la Torre que un día tuvo la "suerte de cantar con él en la radio", Luis Tosar forma parte del grupo de música 'Di Elas' desde el año 2007, que a veces tiene en marcha y otras no, en el que cantaba muchas versiones. La más conocida quizá es My name is Luka, con letra en castellano.

"Pero después sacó un disco de canciones propias y para mí es algo así como la tortilla de patatas", opina el experto. Esto es, "todos sabemos los ingredientes que lleva y puede salir bien o mal. O diferente. Pues él, Tosar, es de los que utiliza las ingredientes del pop-rock de toda la vida y le sale bien la tortilla".