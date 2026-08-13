El incendio de Niebla amenaza con convertirse en el peor desastre ambiental en Andalucía: una semana sin tregua con unas 31.000 hectáreas recorridas

Los detalles Hay avances en el norte, donde ya pueden volver los primeros 60 desalojados, pero el frente este sigue activo mientras el viento sigue complicando su extinción.

El incendio en Niebla, Huelva, sigue sin control una semana después de su inicio, afectando a más de 31.000 hectáreas y amenazando con convertirse en el mayor desastre ambiental en la historia de Andalucía. Aunque se han logrado avances en el norte, el frente este sigue activo, complicando su extinción debido al viento. Más de 650 personas han sido desalojadas y el incendio ya ha superado la superficie quemada en el desastre de Minas de Riotinto en 2004. Un total de 31 medios aéreos y 650 efectivos trabajan en la extinción, centrando esfuerzos en el sector este, el más activo.

El fuego sigue sin dar tregua en Huelva. Una semana después de su inicio, el incendio de Niebla ya ha recorrido más de 31.000 hectáreas y amenaza con convertirse en el peor incendio sufrido en Andalucía. Hay avances en el norte, donde ya pueden volver los primeros 60 desalojados, pero el frente este sigue activo mientras el viento sigue complicando su extinción.

El incendio forestal, que mantiene desalojadas a más de 650 personas, se perfila como la mayor tragedia ambiental de la historia de Andalucía al haber superado ya la superficie calcinada por el fuego de Minas de Riotinto (Huelva) en 2004.

A la espera de que las imágenes satelitales del sistema europeo Copernicus permitan certificar la cifra exacta de superficie quemada, las estimaciones iniciales sitúan este incendio por encima de las 27.800 hectáreas que, según la Junta de Andalucía, se vieron afectadas en el siniestro de hace más de dos décadas, considerado hasta ahora como el mayor registrado en la historia de Andalucía y uno de los más grandes de España.

Una cifra que no incluía las zonas de pastos, que el Ministerio para la Transición Ecológica eleva hasta las 29.867 hectáreas, 29.946 si se suma la superficie no forestal. Este jueves el fuego de Niebla afecta ya a más de ocho términos municipales de una zona muy similar a la de entonces.

La tragedia está reviviendo una pesadilla especialmente dolorosa para los vecinos de Berrocal. Este municipio onubense, que en 2004 fue considerado la "zona cero" del desastre junto a El Madroño (Sevilla), vuelve a figurar hoy entre las localidades más castigadas por el avance de las llamas.

El incendio de Riotinto, iniciado a las 15:30 horas del 27 de julio de 2004 por cuatro focos simultáneos, necesitó una semana para ser sofocado. Su saldo fue de dos fallecidos, 1.100 desalojados, 13 municipios afectados de Huelva y Sevilla y pérdidas del 80% de la superficie forestal en Berrocal y del 70% en El Madroño, lo que destruyó la economía local basada en el corcho y la ganadería.

Aunque la administración dio por concluido en 2014 un plan de restauración que movilizó más de 77 millones de euros, la naturaleza de la zona aún no se había recuperado por completo de aquel desastre, que continúa impune dos décadas después, cuando el fuego de Niebla ha vuelto a golpear con dureza el mismo territorio.

Una jornada con 31 medios aéreos y más de 650 desalojados

Un total de 31 medios aéreos han trabajado desde las 13:00 horas de este jueves en las labores de extinción. Según ha informado el Infoca, se ha tratado de un helicóptero ligero, 14 semipesados y tres pesados, seis aviones de carga en tierra, tres anfibios ligeros, tres anfibios pesados, y un avión coordinación.

Por tierra el dispositivo ha estado compuesto en esta jornada por casi 650 efectivos: 305 del Plan Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 32 de la Brif La Iglesuela de Toledo y de la Brif Pinofranqueado, 17 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, 20 de la Diputación de Sevilla.

Además, ha contado con 55 autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMIT) y un módulo de Oficina Técnica (MOT).

Tras haber contenido el frente activo en dos tercios del sector norte, las tareas a lo largo del día se han centrando en terminar de consolidar ese sector y volcar la mayor cantidad de recursos en el sector este, actualmente el más activo y donde el fuego se ha combatido con descargas continuas desde la carretera entre El Castillo de las Guardas y El Álamo.

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