Obligados a repartir pese al calor extremo: los riders reclaman medidas para trabajar con seguridad en verano

Los detalles Muchos riders trabajan en las horas centrales del día y tienen miedo de parar por si las aplicaciones les perjudican.

Con el intenso calor en España, los riders enfrentan dificultades para protegerse mientras trabajan, ya que detenerse puede resultar en penalizaciones por parte de los algoritmos de las plataformas. Estos trabajadores reparten en bicicleta, patinete o moto, especialmente en las horas centrales del día, cuando hace más calor. A pesar de recibir gafas de sol, crema solar y pastillas con electrolitos, estas medidas son insuficientes. Algunos riders, como Claudio, modifican sus bicicletas para facilitar el trabajo. Las empresas están comenzando a adaptar horarios para evitar el calor extremo, pero los riders también piden suspender la jornada en alertas de calor, aunque temen que las aplicaciones registren su ausencia.

Con el calor que se está viviendo en muchos puntos de España, algunos profesionales intentan protegerse como pueden, y lo que les dejan. Los riders son algunos de esos trabajadores que se encuentran con que, a pesar de que reciben algunas ayudas por parte de la empresa, si paran, el algoritmo de las plataformas les puede penalizar.

Reparten en bici, en patinete o en moto, haga frío o calor. Además, trabajan con mayor frecuencia en las horas centrales del día: a la hora de comer.

Javier explica que "muchas veces nos mandan esperar fuera y tenemos que esperar al sol", incluso en pleno verano. Por eso, Nicolás Moreno dice que se prepara "psicológicamente" para las jornadas que se le avecinan.

Por su parte, Claudio La Real dice que tiene un truco para que el trabajo se le haga algo más llevadero: cómo es su bicicleta. "Tiene muchas modificaciones para que me facilite el trabajo, para que ande más suave", comenta. En su caso, sabe lo que es sufrir las consecuencias del calor extremo. "Perdí la proporción del tiempo", relata.

Las plataformas suelen ofrecer cursos de prevención y alguna que otra ayuda, pero son medidas insuficientes para la mayoría de los riders. "Nos proporciona unas gafas de sol, crema solar y unas pastillas efervescentes con electrolitos", afirma Javier.

Medidas para garantizar la salud

Entre las reclamaciones de muchos trabajadores está la adaptación de sus horarios, algo que ya hacen algunas empresas. Miren Egaña, directora de Operaciones de Just Eat Take Away España, afirma que lo que hacen es "distribuir esas horas de otra manera porque por la noche también tenemos demanda".

Acortan las horas de trabajo durante los picos de calor y las redistribuyen para que el trabajador no salga perdiendo. Además, Egaña asegura que "garantizamos los salarios que tienen los repartidores".

Por otra parte, los riders también piden suspender la jornada en momentos de calor extremo. Carlos Sola, de Acción Sindical FSC-CCOO, argumenta que "la legalidad nos permite que cuando hay alerta roja no se trabaja y cuando hay alerta naranja solo se puedan trabajar dos horas de forma continuada".

El Gobierno aprobó esta medida hace ya tres años, pero que no siempre se está cumpliendo. Solacritica que, si bien el trabajador puede parar en estos casos, "la propia aplicación le marque ausencia en su turno de trabajo", una situación que al final les hace tener miedo a parar.

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