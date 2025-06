Carmen Machi, sobre la taquillera película 'Ocho apellidos vascos': "Dijimos, 'menos mal que no lo va a ver nadie'"

En Aruse@s, la actriz Carmen Machi se ha colado en el ranking de los 'zasqueadores' de la semana con su confesión sobre la taquillera película de 'Ocho apellidos vascos', donde protagonizó a Merche.

En una entrevista para Fotogramas, la actriz ha repasado varios proyectos de su carrera, desvelando qué interpretación no le entusiasmó del todo. "Te puedo decir que 'Ocho apellidos vascos', ¡y luego mira!", ríe Machi.

"Me acuerdo que no había premiere y nos hicieron un visionado en un cine a los cuatro actores a Emilio Martínez-Lázaro, el director, los productores...Y cuando terminó nos miramos todos y no nos hacia ninguna gracia ni nada y dijimos, 'menos mal que esto no lo va a ver nadie'", confiesa la actriz.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver parte de la entrevista a Carmen Machi.