Mario Viciosa analiza los positivos en hantavirus de dos pasajeros del crucero: "Estaba un poco en el guion, tendremos un goteo de positivos"

El periodista científico Mario Viciosa considera que los positivos detectados en una ciudadana francesa y un estadounidense por hantavirus entraban dentro de lo previsible y lanza una advertencia: "Muy probablemente veremos más casos durante las próximas semanas".

La ministra de Sanidad francesa ha confirmado esta misma mañana el primer positivo entre los cinco ciudadanos trasladados desde Tenerife a París tras abandonar el crucero MV Hondius. Se trata de una mujer que presentaba síntomas y cuyo contagio ha sido verificado oficialmente por las autoridades sanitarias francesas. Además, la ministra ha señalado que su estado de salud ha experimentado un empeoramiento en las últimas horas.

Pero no es el único caso que preocupa. Estados Unidos también ha detectado un positivo entre los 17 ciudadanos estadounidenses evacuados del crucero. El paciente, ya en Omaha, Nebraska, junto al resto del grupo —que aterrizó durante la pasada noche—, ha dado lo que las autoridades sanitarias estadounidenses describen como un "positivo débil".

Sobre estas dos nuevas confirmaciones, el periodista científico Mario Viciosa ha explicado que este escenario entraba dentro de lo previsto: "Muy probablemente veremos más casos. Esto, en cierto modo, estaba dentro del guion. Dado el largo periodo de incubación, tenemos por delante aproximadamente un mes en el que puede seguir produciéndose un goteo de positivos de distinta gravedad".

En cuanto qué significa exactamente un 'positivo débil', como lo han denominado en Estados Unidos, Viscosa explica: "Básicamente, que la máquina que realiza las PCR ha necesitado más ciclos de lo habitual para detectar carga viral. Eso puede indicar tres escenarios: que la persona haya sufrido una infección leve y tenga una baja replicación del virus en sus células; que esté ya superando la infección; o, por el contrario, que se encuentre en una fase muy inicial del contagio.Son precisamente esas incógnitas las que ahora habrá que vigilar para entender cómo puede evolucionar el resto de pasajeros que han estado en contacto estrecho con este caso".

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