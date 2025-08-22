Un pequeño foco provoca un gran incendio: "Parecía estar lejos, pero en media hora lo teníamos encima"

El contexto Al parecer el incendio se originó por una imprudencia en las tareas de desbroce. Además, el aumento de las temperaturas ha encendido un pequeño foco, a partir del cual ha crecido un fuego muy virulento que ha llegado a rodear casas cercanas.

Algunas zonas de España están viviendo momentos muy tensos por los incendios forestales que enfrenta el país. Cuando el optimismo se contagiaba entre los bomberos por la evolución de los incendios en Galicia, la reactivación de algunos focos ha supuesto otro mazazo para la población.

Una de las zonas afectadas es Vilaboa, en Pontevedra. Su alcalde, César Poza, ha explicado este jueves que se ha vivido una jornada intensa con "muchos sustos" por el fuego. "Parece que se originó por una imprudencia en las tareas de desbroce", ha explicado.

A pesar de que parecían "controlar" la situación, el aumento de temperaturas ha provocado un imprevisto incendio a escasos metros de la carretera que ha comenzado a raíz de un pequeño foco, pero que, en cuestión de segundos, ha crecido violentamente rodeando las casas más cercanas. "Lo veíamos lejos, pero en cuestión de una media hora lo teníamos encima", ha comentado un vecino.

Los vecinos han escapado a toda prisa, mientras los bomberos desaparecían entre la humareda que se podía apreciar a kilómetros de distancia. "Santi, Santi hay que escapar. Viene para aquí el humo. Te envuelve, te envuelve", gritaba alarmada una vecina de Vilaboa. "Los equipos de emergencia no tardaron en llegar para enfrentarse a su mayor enemigo: el viento.

Finalmente, los efectivos han conseguido estabilizar el fuego durante la madrugada del viernes y salvar algunas casas de la zona, aunque este viernes siguen trabajando para refrescar el terreno del último incendio, hasta ahora registrado, que ha golpeado Galicia.