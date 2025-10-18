Un hombre detenido en Bilbao por retener a su madre enferma entre basura

Los detalles Al arrestado se le acusa de delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono de familia y maltrato animal.

Un hombre de 60 años fue detenido en Bilbao por la Ertzaintza, acusado de retener a su madre enferma en condiciones insalubres y de abandono en una vivienda. La mujer fue encontrada en una habitación cerrada con la manilla atada a otra puerta, lo que impedía su apertura. Los agentes, alertados por los gritos de auxilio de la víctima, ingresaron al domicilio y hallaron a la mujer en un estado visible de abandono. Además, varios perros desnutridos fueron rescatados. El detenido enfrenta cargos por malos tratos habituales, detención ilegal, abandono de familia y maltrato animal. La mujer permanece hospitalizada.

Un hombre de 60 años ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza este viernes en Bilbao por retener presuntamente a su madre enferma en una vivienda entre basura y en un contexto de abandono.

La mujer fue localizada en este domicilio en condiciones insalubres y fue evacuada a un centro hospitalario donde permanece ingresada, aegura el Departamento vasco de Seguridad.

Al varón se le acusa de delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono de familia y maltrato animal. Efectivos recibieron una alerta el pasado martes que informaba del posible malestar de la víctima en la vivienda, por lo que se desplazaron hasta el lugar.

Cuando llegaron a la casa, los agentes escucharon gritos de la afectada pidiendo auxilio, motivo por el que finalmente accedieron y encontraron a la mujer, que estaba encerrada en una habitación con la manilla atada a la de otra puerta para no poder abrirse.

Asimismo, se percibieron visibles condiciones de abandono en la mujer y una falta de higiene en la casa, donde también fueron encontrados varios perros con signos de desnutrición y que fueron auxiliados. Por este motivo, el hijo de la anciana fue arrestado y será presentado ante la Autoridad Judicial.

