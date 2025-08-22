Las temperaturas vuelven a subir y el riesgo de incendios empeora

El contexto En Ourense, donde se registra el peor incendio de la historia de Galicia, se superarán los 30 grados y preocupa la evolución del fuego, precisamente, por el aumento de las temperaturas. Los incendios de Extremadura y Castilla y León también se encuentran en riesgo alto y extremo.

Después de unas considerables precipitaciones, la lluvia se va a ir retirando del norte. Sin embargo, en la mitad oeste de la Península, las temperaturas van a ir subiendo poco a poco.

En cuanto al Mediterráneo, se mantienen los avisos por lluvias y chubascos tormentosos hasta el mediodía de este viernes en la costa de Cataluña, en Baleares, en el norte de Alicante y en la región de Murcia. Esta situación la provoca la vaguada de aire frío que se ha movido hacia este área tras afectar a, prácticamente, la Península entera.

El resto del país se caracteriza por la pérdida de nubosidad, sobre todo, la cornisa cantábrica. En general, el viento va a continuar por el norte, dirigiéndose hacia el área mediterránea y dejando un cierzo, viento seco, fuerte y frío, que soplará en Aragón. También se registra algo de nubosidad en canarias, aunque no es muy relevante.

Con respecto a las máximas, suben, porque se retira el aire frío de estas noches de agosto. En Ourense, alcanzarán los 34 grados, una noticia algo preocupante para los incendios, que activan las alarmas, especialmente, porque sube el riesgo alto y extremo en Galicia, Extremadura y en puntos lindantes de Zamora y León. En el resto del país, se reduce el riesgo.