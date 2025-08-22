El mensaje de César Poza, alcalde de Vilaboa, para prevenir nuevos incendios: "No es el momento de ponerse a hacer tareas de limpieza"

El alcalde de Vilaboa, Pontevedra, ha desvelado que la primera hipótesis del incendio que se ha originado en la localidad se debe a una "imprudencia" en las tareas de desbroce, señalando que ahora no hay que hacer esto.

La situación continúa siendo extrema en algunas zonas de España por los incendios forestales. En lugares como Pontevedra, se han reactivado algunos focos que preocupan a la población.

Una de las zonas afectadas por esto es Vilaboa. Su alcalde, César Poza, ha explicado en Al Rojo Vivo que ayer vivieron una jornada intensa con "muchos sustos" por el fuego. "Parece que se originó por una imprudencia en las tareas de desbroce", ha explicado.

Un momento que ha aprovechado para enviarle un importante mensaje a la ciudadanía con la intención de evitar así que se vuelva a vivir una situación como esta. "Ahora no es el momento de ponerse a hacer tareas de limpieza", ha asegurado.

En cuanto al incendio, ha desvelado que ahora están viviendo una "calma tensa" debido a que la situación está "controlada" pero corren el riesgo de que cambie a lo largo del día debido a que las temperaturas irán aumentando, lo que podría reactivar algunos focos.