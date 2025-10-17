Ahora

En Bilbao

Rescatan a una mujer encerrada por su hijo en un caserío entre basura y cadáveres de gatos

Los detalles La Ertzaintza busca al hijo de la anciana, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales. Los agentes que acudieron al caserío hallaron a la anciana encamada y encerrada en una habitación.

Imagen de archivo de un agente de la ErtzaintzaImagen de archivo de un agente de la ErtzaintzaErtzaintza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Ertzaintza busca a un hombre que dejó encerrada en un caserío en Bilbao entre basura y cadáveres de animales a su madre, una anciana de 84 años que ha tenido que ser evacuada al hospital de Basurto, según publica El Correo.

El departamento de Seguridad ha confirmado que la Ertzaintza ha abierto una investigación tras haber localizado el pasado día 14 de octubre en una vivienda de la capital vizcaína a una mujer de avanzada edad que necesitó ser evacuada a un hospital.

Según publica ese medio, tras recibir la llamada de una vecina, los agentes que acudieron al caserío señalado en la subida al monte Pagasarri, hallaron a una anciana encamada y encerrada en una habitación repleta de basura y excrementos.

La puerta del cuarto estaba atada con cuerdas que los agentes cortaron para poder entrar y atender a la mujer. En la vivienda había cadáveres de gatos y pájaros, además de perros heridos y en malas condiciones.

La Ertzaintza, añade ese medio, busca al hijo de la anciana, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El BBVA se lamenta por la "oportunidad perdida" tras el fracaso de su OPA mientras el Sabadell lo celebra
  2. Koldo García, tras declarar ante el Supremo: "No entiendo que Aldama esté en la calle y Santos Cerdán en prisión"
  3. Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
  4. Pintadas de "asesinos" en el colegio de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras denunciar sufrir acoso
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Una llamada telefónica con Putin y una esperada reunión con Zelenski: Trump olvida Gaza y mueve ficha en el conflicto Rusia-Ucrania
  6. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el alto el fuego en Gaza mientras los palestinos esperan la ayuda humanitaria