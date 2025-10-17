Rescatan a una mujer encerrada por su hijo en un caserío entre basura y cadáveres de gatos

Imagen de archivo de un agente de la Ertzaintza

Los detalles La Ertzaintza busca al hijo de la anciana, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales. Los agentes que acudieron al caserío hallaron a la anciana encamada y encerrada en una habitación.

La Ertzaintza está investigando un caso en Bilbao tras encontrar a una anciana de 84 años encerrada en condiciones deplorables en un caserío. La mujer fue hallada en una habitación llena de basura y excrementos, con la puerta atada con cuerdas que los agentes cortaron para poder acceder. En la vivienda también se encontraron cadáveres de gatos y pájaros, así como perros heridos. La anciana fue evacuada al hospital de Basurto. La policía busca al hijo de la mujer, de 60 años, quien tiene numerosos antecedentes policiales. La investigación sigue en curso.

La Ertzaintza busca a un hombre que dejó encerrada en un caserío en Bilbao entre basura y cadáveres de animales a su madre, una anciana de 84 años que ha tenido que ser evacuada al hospital de Basurto, según publica El Correo.

El departamento de Seguridad ha confirmado que la Ertzaintza ha abierto una investigación tras haber localizado el pasado día 14 de octubre en una vivienda de la capital vizcaína a una mujer de avanzada edad que necesitó ser evacuada a un hospital.

Según publica ese medio, tras recibir la llamada de una vecina, los agentes que acudieron al caserío señalado en la subida al monte Pagasarri, hallaron a una anciana encamada y encerrada en una habitación repleta de basura y excrementos.

La puerta del cuarto estaba atada con cuerdas que los agentes cortaron para poder entrar y atender a la mujer. En la vivienda había cadáveres de gatos y pájaros, además de perros heridos y en malas condiciones.

La Ertzaintza, añade ese medio, busca al hijo de la anciana, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.