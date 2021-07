Chueca vivió una noche de aglomeraciones tras la celebración de la marcha del día del Orgullo. Pese a que en la movilización se siguieron las medidas sanitarias pertinentes por la pandemia, respetando aforo, distancia y mascarillas, la celebración posterior dejó imágenes preocupantes.

A pesar del amplio dispositivo policial, se pudo ver a cientos de personas sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, imágenes que recogió en directo laSexta Noche y que se pueden ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Fue la nota más negativa de un Orgullo menos ostentoso que otros años pero igual de reivindicativo, con una manifestación a la que no le faltó color y que contó con varios miembros del Gobierno de coalición.

Durante la marcha, se pudo ver una sentada de un grupo de activistas trans que bloqueó el paso a las cabeceras de los partidos políticos, dirigiendo sus mensajes al PSOE y su postura en la Ley Trans.

A la manifestación no acudieron miembros ni de PP ni de Vox. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya', las organizaciones responsables del evento han pedido que no se dé 'ni un paso atrás', otro lema a raíz de la aprobación del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.