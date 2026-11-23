Cientos de personas participan en una manifestación convocada por el comité de huelga de los profesores de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid

Sí, pero El Comité de Huelga Mixto en la educación pública madrileña ha recordado que todo profesor tiene derecho a la huelga y que el órgano judicial ha rechazado la suspensión urgente, pero la pieza de medidas cautelares ordinarias sigue abierta y pendiente de resolución.

Los profesores de Madrid, tras más de un mes de huelgas y protestas, han recibido otra negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre su petición de eliminar los servicios mínimos obligatorios durante la huelga. Esta solicitud, presentada por el Comité de Huelga Mixto, ya había sido rechazada anteriormente. El tribunal ha dado hasta el 26 de noviembre a la Comunidad de Madrid para presentar alegaciones, tras lo cual decidirá sobre la suspensión de la orden autonómica. Además, CCOO ha denunciado las instrucciones de "neutralidad" impuestas por la Comunidad, considerándolas "censura" y "medidas represivas" contra la huelga educativa.

Con más de un mes de huelgas a sus espaldas y protestas pacíficas en las calles de Madrid, los profesores siguen manteniendo sus reivindicaciones, aunque este lunes han recibido una mala noticia. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a denegar la adopción de medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la ampliación de los servicios mínimos dentro de esta huelga de indefinida del profesorado.

Esto es lo que habían solicitado los profesores de la Comunidad de Madrid, que, con carácter de urgencia, se eliminaran los servicios mínimos obligatorios. Una petición que ya ha sido tumbada en dos ocasiones. Hay que recordar que el pasado viernes este mismo tribunal ya rechazó la solicitud del sindicato CSIF, que no está adscrito a la huelga de profesores.

De nuevo, este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha negado la solicitud realizada, en esta ocasión, por el Comité de Huelga Mixto.

Tras conocer la decisión, el Comité ha recordado que todo profesor tiene derecho a la huelga. Un derecho que se sesga si está obligado a quedarse en el centro educativo como parte de los servicios mínimos. "Desde el Comité de Huelga Mixto seguimos defendiendo el derecho de huelga del profesorado" han subrayado en un comunicado.

26 de noviembre: próxima fecha clave

Eso sí, en las dos ocasiones el órgano judicial ha rechazado la suspensión urgente, pero la pieza de medidas cautelares ordinarias sigue abierta y pendiente de resolución.

En el procedimiento abierto a instancia del Comité de Huelga, el tribunal ha otorgado de plazo a la Comunidad de Madrid hasta el próximo jueves, 26 de noviembre, para que presente sus alegaciones. Una vez recibidas o vencido dicho plazo, el juzgado valorará los argumentos de las partes antes de decidir si procede suspender total o parcialmente la orden autonómica.

Denuncian las instrucciones de "neutralidad"

Además, el pasado viernes por la tarde, la Federación de Educación de CCOO confirmó la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de una denuncia por las instrucciones de "neutralidad" de la Comunidad de Madrid. Para ellos, se trata de "censura" y "medidas represivas".

Todo después de que el jueves, la Comunidad de Madrid remitiera a los centros públicos unas instrucciones para imponer el "deber de neutralidad" ante los alumnos, prohibiendo a los profesores utilizar las aulas, las plataformas de comunicación oficiales o las fachadas de los colegios e institutos para promover la huelga educativa que mantiene el sector desde el 14 de octubre.

El documento, dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa y dirigido también a la Inspección, además de a los equipos directivos de los centros, establece un listado de prohibiciones y aporta un formulario en el que cualquiera puede denunciar una supuesta falta de "neutralidad" de los docentes.

Entre las prohibiciones está, por ejemplo, animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto político, ideológico o sindical, ni presionarles para que lo hagan. También vetan hacer comentarios, juicios de valor o señalamientos ante los alumnos o las familias.

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