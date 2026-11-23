Los detalles Los gallos y gallinas, provenientes de Asia, están alterando la biodiversidad de la zona y los expertos advierten de que podrían portar enfermedades como la gripe aviar.

La Universidad de Cádiz enfrenta una invasión de gallos y gallinas silvestres de origen asiático, que comparten el campus con estudiantes y profesores. Aunque algunos estudiantes ya se han acostumbrado a su presencia, estos animales se han convertido en una plaga preocupante. Fernando Portillo, presidente del Grupo Ornitológico de la universidad, y Chema Lubián, ornitólogo y ecologista, advierten sobre el riesgo de que estas aves alteren la biodiversidad local y transmitan enfermedades como la salmonelosis o la gripe aviar. Se han contabilizado más de 200 ejemplares, y se sugiere trasladarlos a una granja para evitar problemas de salud pública.

La Universidad de Cádiz se ha convertido en un gallinero. Estudiantes y profesores comparten el campus con una plaga de gallos y gallinas procedentes de Asia, una especie invasora que podría contagiar enfermedades a otros animales de la zona.

Porque están por todas partes, ya sea merodeando por la cafetería o picoteando alrededor de la biblioteca. "Ya estamos acostumbrados", afirma una estudiante. "Ya son nuestros compañeros", afirma otra. Son gallos y gallinas silvestres que provienen de Asia y que se están adueñando de este campus de la Universidad de Cádiz

Pero más allá de la anecdótico, estos animales se han convertido en una auténtica plaga que preocupa. "Estamos cerca de un parque natural de especial protección y luego estamos en la bahía de Cádiz que tiene especies muy singulares", comenta Fernando Portillo, presidente del Grupo Ornitológico de la Universidad de Cádiz.

Una presencia que también puede alterar la biodiversidad de la zona, como advierte Chema Lubián, ornitólogo y ecologista: "Están depredando los pequeños camaleones que nacen. Cuando nacen tienen aproximadamente un gramo de peso y también las crías de otras especies que también están protegidas".

Una especie exótica e invasora que también podría transmitir enfermedades como la salmonelosis o la gripe aviar. "Al tener contacto con aves que son salvajes y que proceden de otros sitios donde a lo mejor hay fiebre aviar se podrían contagiar y ser también potenciadoras de la enfermedad", señala Lubián.

En el último muestreo han contabilizado más de 200 ejemplares. "La solución es una granja. Es donde deberían estar viviendo con un registro sanitario", apunta Chema Lubián.

Ya que, por muy simpáticas que parezcan, de seguir así, podrían ocasionar un verdadero problema de salud pública.

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