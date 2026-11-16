El profesor en huelga, Alberto Sánchez, avisa a la consejera madrileña: "Vamos a conseguir que se siente o, si no, que dimita"

El portavoz del Comité de Huelga de los docentes critica que el Gobierno de Ayuso "intenta desprestigiar", al llamarles "violentos y agresivos", y asegura que tienen "mucha fuerza".

La disputa entre los docentes en huelga y el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue sin resolverse tras seis semanas. Este lunes, los manifestantes impidieron que la consejera Mercedes Zarzalejo asistiera a un acto, lo que llevó a Zarzalejo a calificarlos de "agresivos" y "violentos", advirtiendo que emprenderá acciones penales. Los docentes, sin embargo, niegan ser violentos y afirman que las imágenes prueban lo contrario. Alberto Sánchez, portavoz del Comité de Huelga, critica la falta de negociación por parte de la consejera y anuncia que han iniciado un requerimiento judicial. Sánchez asegura que continuarán presionando hasta lograr mejoras en la educación pública o la dimisión de Zarzalejo.

La guerra entre los docentes de la educación pública en huelga y el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa abierta por sexta semana. Este lunes, los manifestantes han impedido que la consejera, Mercedes Zarzalejo, acudiera a un acto. Ella les ha llamado "agresivos" y "violentos" y ha advertido que tomará "las acciones penales correspondientes".

Los docentes aseguran que no son violentos y que "las imágenes desmienten las mentiras". "Los únicos que hemos sufrido la violencia hemos sido los profesores, varias veces. Se puede ver en las imágenes que no somos violentos, solo protestamos", ha defendido Alberto Sánchez, profesor y portavoz del Comité de Huelga, en Más Vale Tarde.

Sánchez ha reprochado a la consejera que "no puede esperar que haya normalidad cuando nos estamos jugando tanto y llevamos más de un mes de huelga sin que se haya sentado a negociar".

En este sentido, ha explicado que han hecho un requerimiento "como primer paso para la vía judicial". "Entendemos que quiere seguir negociando con la mesa sectorial en la que ya solo se sienta uno de los cuatro sindicatos que había", ha comentado.

El portavoz del Comité de Huelga ha afirmado que "intentan desprestigiarnos", pero ha asegurado que "tenemos mucha fuerza y vamos a conseguir que se siente, o si no, que dimita". "Recordemos lo que le pasó al anterior consejero", ha añadido.

El profesor espera que "esas palabras queden atrás y que lo que quede adelante sean las mejoras para la educación pública que estamos pidiendo y las mejoras para nuestras condiciones laborales".

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