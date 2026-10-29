Nueva tragedia ferroviaria en apenas nueve meses: al menos 68 muertos y 17 minutos llenos de incógnitas

Los detalles Los trabajos de rescate y búsqueda de cadáveres continúan y ya se ha abierto una investigación judicial para esclarecer los hechos.

El accidente ferroviario en Urda, Toledo, ha dejado 68 muertos y 77 heridos, 15 de ellos graves, convirtiéndose en el mayor siniestro de tren de alta velocidad en España. La investigación apunta a un fallo informático que provocó la caída del sistema de control, deteniendo varios trenes. Un técnico ordenó reanudar la marcha de un tren de Renfe sin el sistema LZB, lo que llevó a un choque con un tren Iryo parado. El impacto ocurrió a las 8:48 horas y dejó una escena devastadora. La investigación judicial está en marcha para esclarecer los hechos y responsabilidades.

La cifra oficial de muertos por el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, es de 68 personas, aunque está previsto que aumente después de que dos de los heridos hayan fallecido en el hospital. Otras 77 personas están hospitalizadas, 15 de ellas en estado grave. Entre los dos trenes viajaban 544 pasajeros, además de la tripulación, y todavía hay decenas de familiares que aguardan en vilo noticias de sus seres queridos.

Se trata del mayor accidente de tren de alta velocidad en la historia de España y se ha producido menos de un año después del fatal suceso de Adamuz, que dejó 45 fallecidos.

La investigación ya está en marcha para esclarecer las causas de lo sucedido. Según ha explicado el ministro Óscar Puente, un fallo informático provocó la caída del sistema que regula la circulación de los trenes, y automáticamente al menos seis trenes se detuvieron. Después, un técnico del centro de control de Atocha, en Madrid, dio orden a un tren de Renfe para que reanudara la marcha.

Desde el centro de mando se tomó esta decisión a pesar de que había un semáforo en rojo y a pesar de que a 25 kilómetros se encontraba el tren Iryo parado en la misma vía. Tal y como han confirmado posteriormente varios audios de las conversaciones, ordenaron al maquinista que volviera a ponerse en marcha a su velocidad normal: A 200 kilómetros por hora.

Desde que empezó a moverse el tren hasta el instante del impacto pasaron unos 20 minutos y nada ni nadie avisó de que una tragedia estaba a punto de suceder.

Horror entre los pasajeros

El tren Iryo parado en la vía sufrió el embiste del de Renfe poco antes de las 9:00 horas y sus tres vagones de la cola cayeron por un terraplén. Entre los pasajeros había una absoluta confusión. "Un impacto tremendo, sales desplazado, gira el tren y luego te arrastra un rato. Íbamos en el dos que es uno de los que está fuera de la vía", ha contado Juan Carlos, pasajero del Iryo, a laSexta.

El golpe fue tan fuerte que incluso un raíl atraviesa el techo de uno de los vagones del AVE. Antonio, pasajero del vagón 3 del AVE, ha comentado que "iba en el 14C y a la persona que ha fallecido iba un asiento delante mío pero a la izquierda".

Otro pasajero ha contado ya en el pabellón en el que han sido atendidos que "han dicho que estábamos parados por saturación en el tráfico, y luego ya ha empezado a andar y es que no ves nada. De pronto ha sido un golpe tremendo y se nos ha caído todo encima".

Tras el brutal accidente, los que podían caminar comenzaron a salir, viendo la terrible escena. Su tren se había convertido en un auténtico amasijo de hierros con cadáveres de los que eran sus compañeros de vagón. "Yo he visto a gente muerta. Escuchaba los chillidos que soltaba la gente de pánico. Es que yo creo que es algo de lo que nunca me voy a poder olvidar en la vida", ha relatado Eduarda, una pasajera.

Las grúas y los equipos de rescate han seguido trabajando en la zona durante todo el día y han habilitado electrógenos para seguir trabajando durante la noche.

Órdenes incorrectas desde Atocha

Ahora lo importante son las víctimas y que la política no manche la investigación. El accidente ha ocurrido en plena precampaña, pero todos los partidos, excepto Vox, han cancelado sus agendas para centrarse en lo importante: explicar a las familias y los afectados por qué se ha producido este suceso que el ministro Puente ha calificado de "inexplicable".

Desde el principio, la tesis del Gobierno es que se ha debido a un fallo humano. Un relato que a los trabajadores de Renfe y Adif les parece, al menos, incompleto. Fuentes del Centro de Regulación y Control del Tráfico Ferroviario han trasladado a laSexta que no pueden más y que la falta de personal es tan evidente como la inexperiencia de los nuevos trabajadores.

Sea como sea, son muchas las incógnitas que siguen en el aire. A las 8:30 horas, un fallo de comunicación en tres ordenadores hizo caer el sistema de control LZB en un tramo de 63 kilómetros, lo que provocó la detención automática de los trenes en ese tramo, que podrían ser hasta seis. El centro de control de Adif tomó el mando y empezó a comunicarse con todos esos trenes.

A las 8:36 horas, apenas seis minutos después de la caída del sistema, el centro de control tomó la decisión de que el AVE de Renfe reanudase su marcha sin el sistema LZB. Como ha expresado Puente por la mañana, se le autorizó a "hacerlo con carácter normal a un tren que tenía otro por delante y con una señal roja a la entrada de la estación de Urda".

Además de que el tren Iryo se encontraba parado en la vía unos kilómetros más adelante, el protocolo indica que, en caso de no contar con el sistema LZB, se retome la circulación a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Según Puente, de reanudarse la marcha, en estos casos se hace con "marcha a la vista, es decir, a una velocidad que permita al maquinista detener el tren ante cualquier circunstancia".

Desde el centro de control no solo se dio la orden equivocada al tren de Renfe, también a un tercer tren, cuyo maquinista llegó a corregir al propio operador de Atocha. "El maquinista, de uno de los trenes le dice: 'No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista'. El operario dice: 'Ah, sí, marcha a la vista'", ha declarado el ministro de Transportes.

El AVE de Renfe sí reanudó su marcha a velocidad normal, tal y como le ordenaron. Recorrió 25 kilómetros durante 17 minutos. "Es evidente que en el centro de control primero toman la decisión de la reanudación y después tienen un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resuelven", ha criticado Puente.

Investigación judicial abierta

Según el Ministerio de Transportes, el tren de Renfe chocó con el Iryo que se encontraba parado en el mismo cantón a las 8:53 horas, en el mismo tramo de vía por el que él tenía que circular.

"Se da una orden a un tren que está en un cantón con otro, que en esas condiciones no puede estar, no puede haber dos trenes. Se da una orden para que reanude la marcha, se tiene un tiempo para corregir esa decisión, a todas luces una decisión errónea, y se produce el impacto por alcance", ha resumido el ministro.

Para esclarecer todos los hechos ya se ha iniciado una investigación judicial que ha asumido el Tribunal de instancia de Orgaz plaza número 2.

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