Los audios de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas: "Reanude con marcha normal"

Los detalles Los audios previos al accidente, adelantados por 'elDiario.es', confirman que el centro de mando en Atocha autorizó al tren de Renfe volver a circular sin avisarle de que otro tren estaba parado en la vía.

"Reanude con marcha normal". Con estas palabras autorizó un operario del centro de control de Adif en Atocha al maquinista de Renfe para que volviese a circular tras un fallo técnico en la vía sin advertir de la presencia de un tren de Iryo parado en la vía unos kilómetros más adelante. Así lo muestran tres audios previos al trágico choque entre el centro de mando y los maquinistas de los trenes implicados, que ha adelantado 'elDiario.es'.

El primero de esos archivos corresponde a una llamada de más de cinco minutos entre el centro de control en Atocha y el maquinista del tren 2080 de Renfe, que avisa de "un fallo de transmisión por bloqueo parcial". Indica que tiene un "punto de parada", pero que "se ha caído la central de Urda".

Indica desde Atocha que se trata de una desconexión LZB4 y pide al maquinista del tren que desconecte el sistema. Durante varios minutos, el operario comprueba cuál es la causa del fallo y se le escucha hablar con otros trabajadores del centro de control, viendo cómo actuar. Incluso se le escucha preguntar: "¿Cuando pase de Urda y se acabe el problema se conectará otra vez?".

Entonces, le confirma que "vuelva a conectar porque cuando pase Urda, que ya no tenemos ese problema, cuando pase por algún CDI, volverá a tomar".

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