Puente califica de "inexplicable" la decisión de retomar la marcha "con luz roja y el tren parado": "Es un accidente inverosímil"

Los detalles En su primera comparecencia tras el accidente ferroviario en Urda, el ministro Puente ha descartado dimitir. "Ahora mismo solo estoy pensando en esclarecer esto, no estoy pensando en mí", ha señalado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ofrecido las primeras explicaciones sobre el accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Urda, Toledo. Tras comenzar trasladando su consternación, ha explicado que "un accidente por alcance en la red española es verdaderamente inverosímil". "Hemos tratado de entender qué es lo que ha pasado, qué ha podido suceder", ha afirmado.

Así, Puente ha calificado de "inexplicable" la decisión del centro de control de Adif en Atocha de ordenar reanudar la marcha del AVE cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que alertaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía. Puente ha afirmado que a las 8:30 horas se ha producido la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".

Puente ha detallado que esa decisión de reanudar la marcha se ha tomado sin una limitación de velocidad al tren siniestrado: "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", ha asegurado el ministro de Transportes.

El ministro ha señalado que desde Adif se piensa que la caída del LZB ha provocado la detención de al menos 6 trenes desde las 8:30 horas, pero que a las 8:36 horas se ha dado la autorización al maquinista de retomar la marcha del AVE, que ha recorrido unos 25 kilómetros entre las 8:36 horas y las 8:53 horas, cuando se ha producido el accidente al embestir un Iryo que estaba en la vía.

Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.

Puente ha desvelado que durante toda la mañana ha asistido a una reproducción de todo el accidente en el centro de control de Atocha en la que pudo estudiar alguna documentación de audio de las comunicaciones entre el centro de control y los trenes siniestrados.

Preguntado por si va a dimitir tras una segunda tragedia ferroviaria en nueve meses, Puente ha señalado que ahora mismo solo está "pensando en esclarecer esto". "No estoy pensando en mí", ha añadido.

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