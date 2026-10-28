El lado emotivo de la tragedia
"Fue como cuando te cae un milagro del cielo": una pasajera del Iryo accidentado habla con el "ángel de la guarda" que la rescató
Los detalles Eduarda viajaba a Sevilla para visitar a su hermana. Por su parte, Manuel, vecino de Urda, no dudó en coger su coche y acercarse a la zona para ayudar nada más tener conocimiento del accidente.
Resumen IA supervisado
En uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de España, un choque entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo en Urda, Toledo, ha dejado 68 muertos. Sin embargo, también han surgido historias conmovedoras, como la de Eduarda, pasajera del Iryo, que logró regresar a casa gracias a Manuel, un vecino de Urda. Manuel, a pesar de ser aprensivo, acudió rápidamente a ayudar tras enterarse del accidente. Eduarda, que iba a Sevilla, no comprendió inicialmente la gravedad del impacto. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados y sus familias.
* Resumen supervisado por periodistas.
El choque entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo en Urda (Toledo) ha dejado 68 muertos y una de las mayores tragedias de la historia ferroviaria de España. Sin embargo, también ha dejado historia bonitas y emotivas, como la de Eduarda, pasajera del Iryo, que ha logrado regresar a casa, en buena medida, por la ayuda de un vecino.
Se trata de Manuel. Es natural de Urda y en cuanto se ha enterado del impacto no ha dudado en acercarse a la zona. "Soy una persona muy aprensiva, pero no me lo he pensado ni un segundo. He cogido mi coche y he ido a toda velocidad para llegar cuando antes a ayudar a lo que fuese", ha relatado en el especial de El Objetivo.
Una de las personas a las que logró ayudar fue a Eduarda, que acababa de salir de su vagón. "De la nada vino él y dijo: 'Me llevo a gente al pueblo'", ha explicado. "Fue como cuando te cae un milagro del cielo, yo siempre se lo voy a agradecer, porque si me quedaba ahí más tiempo y veía la situación iba a ser mucho peor para mí", ha añadido.
Eduarda explica que iba a Sevilla a visitar a su hermana y que, en el momento, no fue consciente de la gravedad del accidente: "El impacto me hizo comerme la mesa de delante, pero yo tenía la mentalidad de que fue un fallo, a lo mejor un frenazo, pero no algo como lo que ha pasado". "De la nada empecé a ver a gente herida y gente muriéndose, ahí fue cuando me di cuenta de que la situación era grave", ha detallado para concluir.
900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados
Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.
Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.
Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.
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