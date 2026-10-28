"Fue como cuando te cae un milagro del cielo": una pasajera del Iryo accidentado habla con el "ángel de la guarda" que la rescató

Los detalles Eduarda viajaba a Sevilla para visitar a su hermana. Por su parte, Manuel, vecino de Urda, no dudó en coger su coche y acercarse a la zona para ayudar nada más tener conocimiento del accidente.

En uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de España, un choque entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo en Urda, Toledo, ha dejado 68 muertos. Sin embargo, también han surgido historias conmovedoras, como la de Eduarda, pasajera del Iryo, que logró regresar a casa gracias a Manuel, un vecino de Urda. Manuel, a pesar de ser aprensivo, acudió rápidamente a ayudar tras enterarse del accidente. Eduarda, que iba a Sevilla, no comprendió inicialmente la gravedad del impacto. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados y sus familias.

El choque entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo en Urda (Toledo) ha dejado 68 muertos y una de las mayores tragedias de la historia ferroviaria de España. Sin embargo, también ha dejado historia bonitas y emotivas, como la de Eduarda, pasajera del Iryo, que ha logrado regresar a casa, en buena medida, por la ayuda de un vecino.

Se trata de Manuel. Es natural de Urda y en cuanto se ha enterado del impacto no ha dudado en acercarse a la zona. "Soy una persona muy aprensiva, pero no me lo he pensado ni un segundo. He cogido mi coche y he ido a toda velocidad para llegar cuando antes a ayudar a lo que fuese", ha relatado en el especial de El Objetivo.

Una de las personas a las que logró ayudar fue a Eduarda, que acababa de salir de su vagón. "De la nada vino él y dijo: 'Me llevo a gente al pueblo'", ha explicado. "Fue como cuando te cae un milagro del cielo, yo siempre se lo voy a agradecer, porque si me quedaba ahí más tiempo y veía la situación iba a ser mucho peor para mí", ha añadido.

Eduarda explica que iba a Sevilla a visitar a su hermana y que, en el momento, no fue consciente de la gravedad del accidente: "El impacto me hizo comerme la mesa de delante, pero yo tenía la mentalidad de que fue un fallo, a lo mejor un frenazo, pero no algo como lo que ha pasado". "De la nada empecé a ver a gente herida y gente muriéndose, ahí fue cuando me di cuenta de que la situación era grave", ha detallado para concluir.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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