Abascal hace sangre del accidente de Toledo y acusa al Gobierno: "Esta organización criminal es responsable de las tragedias"

¿Qué están diciendo? Figaredo ha sostenido que "el accidente ha sido provocado por un gobierno corrupto" y ha llamado a Óscar Puente "twittero incompetente".

Santiago Abascal, líder de Vox, ha aprovechado el accidente de tren en Urda, Toledo, para criticar al Gobierno, acusándolo de ser responsable del siniestro y afirmando que "la corrupción mata". Durante un mitin en Valladolid, Abascal expresó desconfianza hacia las explicaciones oficiales y responsabilizó al Ejecutivo de las tragedias, aludiendo a la corrupción y al "fanatismo climático e ideológico". Vox no ha suspendido su agenda de precampaña y ha presentado una querella por homicidio y lesiones imprudentes, solicitando que se aseguren los restos de los trenes y las zonas aledañas para una investigación completa. La querella se dirige contra los operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha y otros responsables involucrados en la gestión del incidente.

Vox hace sangre, incluso de un accidente con decenas de muertos en el que aún se busca a víctimas. Santiago Abascal ha aprovechado el choque de dos trenes en Urda, Toledo, para cargar contra el Gobierno, al que ha acusado de ser el responsable del accidente, afirmando que "la corrupción mata".

"Muy poco tiempo después de Adamuz nos encontramos con otra tragedia. No conocemos las causas de Adamuz y hoy el Gobierno ya dice que (el suceso de Toledo) fue un error humano. No lo sabemos. No podemos creer nada de lo que diga el Gobierno", ha expresado el líder de Vox durante un mitin en Valladolid.

Abascal ha asegurado entonces que "esta mafia criminal es responsable de las tragedias". "Hay un responsable de las tragedias. La corrupción mata y el fanatismo climático e ideológico mata. Se puede evitar manteniendo las vías o evitando riadas con infraestructuras", ha declarado.

Vox es el único partido que no ha suspendido su agenda de precampaña por este suceso. Durante su intervención, el líder de Vox ha justificado la decisión asegurando que tiene el "compromiso de defender a los españoles de una organización criminal".

"Algunos nos quieren amordazar. Tenemos el compromiso de defender a los españoles de una organización criminal. Por eso no suspendemos la campaña", ha afirmado.

El líder de ultraderecha ha asegurado estar de duelo "como todos", pero ha insistido en su "deber de manifestar rabia y hartazgo". "Lo han destruido todo. Se han gastado el dinero en señoras de compañía en vez de en las vías", ha espetado.

En esta línea, el secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, ha declarado a laSexta que "el accidente ha sido provocado por un gobierno corrupto", a la vez que ha llamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, "twittero incompetente".

Vox se querella por el accidente

La formación ha llevado estas acusaciones a los tribunales y ha interpuesto una querella por homicidio y lesiones imprudentes por el accidente, solicitando que se aseguren los restos de los trenes siniestrados y las zonas aledañas. También, que se impidan actuaciones no autorizadas para que no se altere el escenario de los hechos y pueda haber una investigación completa de las causas del suceso.

La querella, a la que ha accedido laSexta, se dirige contra "el operador u operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que, tras el fallo del sistema LZB registrado a las 8:32 horas, habrían autorizado a todos los trenes a reanudar la circulación con normalidad, así como las demás personas del puesto que intervinieron en la gestión de la incidencia".

También contra "el jefe o jefes de turno y los responsables de circulación" del puesto de mando encargados de "dirigir y supervisar" la actuación de los operadores en ese turno, y "quienes en la cadena de mando de circulación de Adif debieran haber ordenado o controlado la aplicación del procedimiento de operación degradada".

Por último, contra las personas que, dentro de la entidad, "tuvieran asignadas la definición, aprobación, implantación, formación y supervisión del procedimiento de operación y del sistema de gestión de la seguridad en el tramo". Aquí, incluye a quienes "ocupen la dirección general competente en operaciones y explotación y la dirección corporativa competente en seguridad en la circulación, según el organigrama público".

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