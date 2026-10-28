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Ley de nietos

El Gobierno cumple con el Supremo y la lista de los 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' con el voto suspendido

Los detalles El plazo dado por el alto tribunal al Gobierno para la entrega de esta lista de afectados por la suspensión del voto concluía este miércoles a las 15:00 horas.

La fachada del Tribunal Supremo en Madrid. La fachada del Tribunal Supremo en Madrid.EFE/Kiko Huesca
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Los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares, titulares de Justicia y Asuntos Exteriores, respectivamente, han entregado al Tribunal Supremo un listado con la identidad de las 163.355 personas nacionalizadas según la 'ley de nietos' y cuyo voto en las próximas elecciones generales está suspendido tras las denuncias de Vox y la asociación Iustitia Europa.

El plazo dado por el alto tribunal al Gobierno para la entrega de esta lista concluía este miércoles a las 15:00 horas y, según trasladan fuentes del Ejecutivo a laSexta, tanto Justicia como Exteriores han facilitado una relación con los datos de 163.355 personas, en lugar de las 163.020 que estaban recogidas hasta ahora.

Esas mismas fuentes señalan que la Abogacía del Estado también ha solicitado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se declare el listado como reservado "para evitar que las partes, de ideología ultraderechista, puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información".

El Gobierno detalla que todas estas personas "vieron reconocida la nacionalidad española acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2022, y a la instrucción que clarificaba ese procedimiento y reconocía la presunción de exilio". En concreto, afecta a los descendientes de todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar un exilio por razones políticas o ideológicas.

No obstante, como medida cautelar, el Supremo suspendió inscripción de estas personas en el censo de ausentes para votar (CERA), suspendiendo por tanto la posibilidad de hacerlo en las próximas generales.

El Gobierno resta peso al impacto electoral de los nacionalizados

Respecto al posible impacto electoral de estos votantes, el Ejecutivo recuerda que "aplicando los niveles habituales de participación exterior", habría "menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones", lo que supondría "menos del 0,06 % de los votos emitidos en las generales de 2023".

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