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La nueva tasación valora en 1.023.320 euros las joyas de Zapatero: serían de "probable origen asiático" y "no se habrían fabricado antes de 2007"

Los detalles El informe señala que las marcas que presentan las piezas "inducen a descartar determinados países que son bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones, contrastes y marcas, como son la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y los países árabes".

José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas incautadas en su despacho. José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas incautadas en su despacho.laSexta
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La tasación efectuada por la joyería Yanes, que ya ha sido enviada a la Audiencia Nacional, estima en 1.023.320 euros el valor de las joyas incautadas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, valorándolas en unos 300.000 euros menos que el cálculo preliminar que el juez José Luis Calama encargó a la joyería Ansorena.

El nuevo informe de tasación, al que ha tenido acceso laSexta, indica que los juegos de esmeraldas, rubíes y zafiros "son de fabricación comercial y de muy probable origen asiático", aunque no señala el país concreto de procedencia. Yanes también detalla que los diamantes son naturales, igual que las esmeraldas y los zafiros, que son de calidad "comercial".

En lo relativo a la fecha, el informe tampoco da un año concreto, aunque señala que "no se habrían fabricado antes de 2007", año en el que entro en vigor la normativa REACH, que dicta los niveles de níquel que debían llevar las aleaciones.

"Dicha normativa entró en vigor en junio de 2007, pero solamente los fabricantes de alta joyería europeos y las firmas de reconocido prestigio, se hicieron eco de la necesidad de ajustar el contenido de níquel a valores mínimos que no fueran nocivos para la salud del usuario", detalla el informe remitido por la joyería al magistrado. Al respecto, la defensa de Zapatero aseguró que estas joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí entregado en Moncloa en junio de 2007.

La UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de Zapatero La UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de ZapaterolaSexta

"La hipótesis de que estas joyas no hayan sido fabricadas en la Unión Europea, reforzaría la idea de que, en años posteriores a 2007, pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central, adoptándose esta normativa, que se fue aplicando de forma más generalizada en otros mercados, relativa a la reducción del níquel en la aleación de oro de 18 kilates", añade Yanes en su valoración.

Además, la joyería señala que las marcas que presentan estas piezas "inducen a descartar determinados países que son bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones, contrastes y marcas, como son la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y los países árabes", mientras que serían compatibles con " otros países donde este tipo de joyería es más permisiva en cuanto a sus marcas de identificación, como son: Tailandia, India, China y países de Asia central, Turquía, etc.".

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