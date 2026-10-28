Ahora

TELÉFONOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Renfe habilita el 900 10 10 20 e Iryo el 900 001 403 para la asistencia a víctimas y familiares

EN DIRECTO

Decenas de muertos en el choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Violencia machista

La Policía detiene en Madrid a un hombre tras entregarse por matar presuntamente a su expareja en Barcelona

Lo que se sabe Según han indicado fuentes judiciales, no constan antecedentes entre ambos.

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista en Barcelona Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista en BarcelonaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que se ha entregado en comisaría tras matar presuntamente a su expareja en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.

La Plaza 30 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, ha realizado el levantamiento del cadáver de la mujer, indicando que se trataría de una muerte violenta, presuntamente a manos de su expareja. Según ha podido saber laSexta, no constan antecedentes judiciales entre ambos.

Los Mossos d'Esquadra han indicado en X la División de Investigación Criminal ha asumido la investigación para esclarecer los hechos y que las actuaciones están bajo secreto.

Según informa 'Metropoli Abierta', el suceso se habría producido por la mañana. Efectivos de los Mossos y Bombers de Barcelona acudieron al lugar del presunto asesinato después de que una persona informase de que había una mujer en el interior de un domicilio y que no respondía. Al entrar en el inmueble, encontraron el cadáver.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del accidente de tren | Ascienden a 68 los muertos en el accidente de trenes en Toledo
  2. "He visto cuerpos, personas atrapadas gritando, un hombre sin brazo": Ignacio Relaño, pasajero del AVE siniestrado en Toledo relata el "infierno" vivido
  3. Moncloa dice que la gestión de Puente "no está en cuestión" frente a dirigentes socialistas que ven "la campaña rota"
  4. El Gobierno cumple con el Supremo y la lista de los 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' con el voto suspendido
  5. La Policía identifica a 24 agentes "dinamizadores" y a gendarmes marroquíes "estáticos" durante la entrada masiva en Ceuta
  6. La Policía detiene en Madrid a un hombre tras entregarse por matar presuntamente a su expareja en Barcelona