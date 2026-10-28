La Policía detiene en Madrid a un hombre tras entregarse por matar presuntamente a su expareja en Barcelona

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista en Barcelona

Lo que se sabe Según han indicado fuentes judiciales, no constan antecedentes entre ambos.

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que se entregó en comisaría tras presuntamente matar a su expareja en el distrito de Nou Barris, Barcelona. La Plaza 30 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona realizó el levantamiento del cadáver, indicando que la muerte fue violenta. Según laSexta, no hay antecedentes judiciales entre ambos. Los Mossos d'Esquadra han asignado la investigación a la División de Investigación Criminal, manteniendo las actuaciones bajo secreto. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas y en 52 idiomas. En emergencias, se puede llamar al 112 o usar la aplicación ALERTCOPS.

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que se ha entregado en comisaría tras matar presuntamente a su expareja en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.

La Plaza 30 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, ha realizado el levantamiento del cadáver de la mujer, indicando que se trataría de una muerte violenta, presuntamente a manos de su expareja. Según ha podido saber laSexta, no constan antecedentes judiciales entre ambos.

Los Mossos d'Esquadra han indicado en X la División de Investigación Criminal ha asumido la investigación para esclarecer los hechos y que las actuaciones están bajo secreto.

Según informa 'Metropoli Abierta', el suceso se habría producido por la mañana. Efectivos de los Mossos y Bombers de Barcelona acudieron al lugar del presunto asesinato después de que una persona informase de que había una mujer en el interior de un domicilio y que no respondía. Al entrar en el inmueble, encontraron el cadáver.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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