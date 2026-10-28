Pérez Revenga descarta que un problema con el maquinista causase el accidente de Toledo: "El sistema de hombre muerto lo habría detectado"

Los detalles El perito y experto ferroviario detalla que "el tren, cada cierto tiempo, da un pitido, y el maquinista tiene que apretar un pedal", por lo que se detectaría de inmediato cualquier indisposición.

El trágico accidente de tren en Urda (Toledo) ha dejado más de 60 fallecidos, y se investigan varias hipótesis sobre sus causas. Se descarta que el maquinista del tren de Renfe, que colisionó con el Iryo, estuviera incapacitado, gracias al 'sistema de hombre muerto', que activa el freno de emergencia si el maquinista no responde. La principal teoría apunta a un error humano desde el centro de control de Atocha tras un fallo del sistema LZB. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados y han gestionado cambios y anulaciones de billetes.

Tras el trágico accidente de tren acontecido este miércoles en Urda (Toledo), en el que más de 60 personas han muerto, son varias las hipótesis que siguen sobre la mesa sobre las causas del accidente. Sin embargo, queda descartado que se produjese por el hecho de el maquinista del tren de Renfe, que alcanzó al Iryo, no estuviese en condiciones de reaccionar.

El experto ferroviario José María Pérez Revenga explica en el especial de El Objetivo que eso no es posible debido al conocido como 'sistema de hombre muerto', que se estableció en los trenes para detectar cualquier incapacitación del maquinista.

"El tren, cada cierto tiempo, da un pitido, y el maquinista tiene que apretar un pedal", detalla el experto. "Si ese pedal en unos segundos no se activa, automáticamente salta el freno de emergencia", añade. A colación del accidente de hoy, explica que si el maquinista no hubiese estado consciente, este sistema "lo habría detectado".

En estos momentos, la principal hipótesis es que, tras un fallo del sistema LZB, desde el centro de control de Atocha se cometió un error humano, tal y como detalla Ignacio Escolar.

"Se autoriza la marcha normal cuando el protocolo dice que se tiene que hacer con marcha a la vista, es decir, a la velocidad que permita al maquinista frenar si se encuentra un obstáculo", argumenta el director de 'ElDiario.es' sobre el accidente de Urda.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido