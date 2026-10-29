Vicente, padre de una pasajera del tren de Renfe en estado grave: "La han sacado entre los escombros, ha sido un milagro"

Los detalles Su hija Miriam, de 28 años, está intubada y sedada en el hospital de Alcázar de San Juan, aunque asegura que su situación "no es tan problemática por la edad que tiene, pero ha sido una operación que muy complicada que otras personas no hubieran superado".

Al menos 70 personas han muerto este miércoles en el accidente ferroviario que ha tenido lugar en Urda (Toledo) en uno de los días más trágicos de la historia ferroviaria en España. Además, se cuentan por decenas los heridos de diversa consideración.

Vicente, de Madrid, está en la puerta del hospital de Alcázar de San Juan, donde su hija Miriam, de 28 años, ha sido operada en una intervención crítica en la que han conseguido salvar la vida. "Se le ha roto la pelvis, cadera, contusiones, costillas, varios puntos y heridas varias", relata a laSexta.

Relata que la joven "está intubada y sedada, y se quedará así hasta mañana". Explica que los equipos de emergencias "la han sacado entre los escombros", algo que cataloga como "un milagro".

Vicente relata que los médicos le han trasladado que su situación "no es tan problemática por la edad que tiene, pero ha sido una operación que muy complicada que otras personas no hubieran superado". Ahora, asegura que aunque su hija "está hecha una papilla" por las diversas fracturas que tiene, pasará la noche en la zona con la esperanza de poder hablar con ella este jueves.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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