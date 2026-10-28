Renfe habilita un teléfono de asistencia a las víctimas y familiares tras el accidente de trenes en Toledo

Uno de los vagones del tren accidentado en Toledo, en un terraplén próximo a las vías

El accidente ha tenido lugar pasadas las 8:30h de la mañana en el punto kilométrico 118, a la altura de Urda (Toledo). Dos trenes, un AVE y un Iryo han colisionado.

Segundo accidente ferroviario en lo que va de año. Después del de Adamuz, que dejó 46 muertos, este miércoles 28 de octubre de 2026 dos trenes han colisionado a la altura de Urda (Toledo), dejando, por ahora, una cifra indeterminada de muertos. El accidente ha tenido lugar entre un tren Iryo y uno de alta velocidad (AVE) de Renfe, y numerosos heridos de diferente consideración.

Ante este escenario, Renfe ha habilitado un número de teléfono de asistencia a víctimas y familiares, para atender las consultas relacionadas con el siniestro. El número es el 900 10 10 20.

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