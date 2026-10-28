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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Accidente en Toledo

Renfe habilita un teléfono de asistencia a las víctimas y familiares tras el accidente de trenes en Toledo

El accidente ha tenido lugar pasadas las 8:30h de la mañana en el punto kilométrico 118, a la altura de Urda (Toledo). Dos trenes, un AVE y un Iryo han colisionado.

Uno de los vagones del tren accidentado en Toledo, en un terraplén próximo a las vías Uno de los vagones del tren accidentado en Toledo, en un terraplén próximo a las víaslaSexta

Segundo accidente ferroviario en lo que va de año. Después del de Adamuz, que dejó 46 muertos, este miércoles 28 de octubre de 2026 dos trenes han colisionado a la altura de Urda (Toledo), dejando, por ahora, una cifra indeterminada de muertos. El accidente ha tenido lugar entre un tren Iryo y uno de alta velocidad (AVE) de Renfe, y numerosos heridos de diferente consideración.

Ante este escenario, Renfe ha habilitado un número de teléfono de asistencia a víctimas y familiares, para atender las consultas relacionadas con el siniestro. El número es el 900 10 10 20.

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