El hermano de Ana, el amigo de Diego: la angustiosa búsqueda de los familiares de los pasajeros a bordo de los trenes accidentados

Más Vale Tarde habla con tres familiares y amigos que están buscando a personas desaparecidas tras el accidente ferroviario de Urda. Los tres hablan de falta de información y comparten sus datos en busca de alguien que pueda arrojar luz sobre su paradero.

Muchos familiares de los pasajeros de los trenes accidentados en Urda se encuentran en medio de una búsqueda angustiosa de sus seres queridos con los que todavía no han podido contactar.

Es el caso de Ana, que continúa con la búsqueda de su hermano José Ángel, que viajaba en uno de los trenes. Muestra su foto y cuenta que su hermano viajaba con su perro, que ha aparecido y ya se encuentra con su cuñada.

Sus hermanos y su cuñada se han trasladado hasta Toledo para entregar una muestra de ADN y ver si José Ángel puede estar ingresado en algún hospital. Ella, mientras tanto, está en la estación de Santa Justa, en Sevilla, intentando averiguar en qué vagón iba su hermano. Sin embargo, afirma que no le dan ningún tipo de información, si bien le han pedido sus datos para transmitirle cualquier novedad.

"Mis padres los tengo en casa y tengo que ir ahora con ellos y me estoy armando de valor", comenta Ana, que asegura que ya no se siente segura de viajar. A pesar de todo, mantiene la esperanza de su hermano se encuentre en un hospital y pueda volver a casa.

Agapito busca a los amigos de su hija

Agapito vive en Consuegra, a unos 11 kilómetros de distancia de Urda. Su hija le ha pedido que se traslade hasta allí para intentar averiguar qué ha sido del padre de una amiga, Roberto Alfonso, al que están llamando desde esta mañana y no dan con él. También a una arquitecta, Patricia, a la que tampoco consiguen localizar.

Por el momento, ha conseguido que Protección Civil coja los datos de los desaparecidos para cotejarlos con los de Guardia Civil. Más allá de eso, apunta, "no me han podido decir nada".

Agapito cuenta que también desde el Ayuntamiento de Consuegra se ha puesto un pabellón a disposición de los heridos.

David, el amigo de Diego, sigue desaparecido

David, el amigo de Diego, sigue desaparecido

Diego, junto a un grupo de amigos, está buscando a David, uno de los jóvenes desaparecidos tras el accidente ferroviario. En un principio parecía que se encontraba en el hospital de Toledo, pero ahora mismo no saben nada de él.

"Ha sido una desinformación constante", comenta este joven, que sigue sin saber a ciencia cierta dónde se encuentra su amigo.

Diego explica que él y sus amigos han recorrido varios hospitales, desde Ciudad Real hasta Madrid, en busca de de David, hasta el momento sin conseguir dar con él: "Ha sido una tarde terrible", comenta mientras hace un llamamiento a cualquier superviviente del vagón 7 del AVE que puede arrojar luz sobre su paradero.

Desesperación, incredulidad y mucho dolor

Los familiares continúan buscando a sus seres queridos

Desde el agobio y la angustia de no tener noticias de sus seres queridos, muchos se han acercado a las estaciones de tren para tratar de dar con ellos. Algunos, como Inma, desde un estado de nerviosismo buscando a su sobrino.

Los propios trabajadores de la estación les ofrecían consuelo al confirmarse los peores presagios, mientras que psicólogos les acompañaban en todo momento. "Nuestro papel aquí es hacerles saber que todo lo que sientan ahora es necesario", apunta una de las psicólogas.

Desde el cuartel de la Guardia Civil en Eritaña, Sevilla, Ana ha denunciado la desaparición de su hermano David. Iba en el vagón número 8 del AVE. Su madre ya se ha acercado hasta Urda para que le tomen muestras de ADN. Ella explica que "en algún momento ha aparecido historia clínica en Castilla-La Mancha, en Atención Primaria, pero no sabemos dónde lo han derivado ni en qué estado está".

Isidro se ha acercado hasta el pabellón de Urda en busca de información sobre su compañera de trabajo, que no contesta a sus llamadas. Pilar cuenta que su hijo está hecho "un manojo de nervios" por su amigo, que estaba en uno de esos trenes.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.