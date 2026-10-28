Un juzgado de Orgaz asume la investigación por el accidente ferrovario en Urda, Toledo

Efectivos de la Guardia Civil trabajan en el lugar en el que dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo.

Los detalles En este momento ya hay creados cinco equipos compuestos por magistrado, letrado de la Administración de Justicia y forense, a fin de agilizar las diligencias. Además, han habilitado el Centro de Atención a Víctimas.

El Tribunal de instancia de Orgaz plaza número 2 lidera la investigación del accidente de tren en Urda, Toledo, donde un AVE chocó con un tren Iryo, causando descarrilamientos. Aristea Afroditi, al frente del juzgado, se encarga del caso, con apoyo adicional para gestionar las diligencias judiciales. Se ha nombrado un magistrado coordinador y se han incorporado magistradas expertas en emergencias. El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha activado el Protocolo de Grandes Catástrofes. Además, se ha creado un Centro de Atención a Víctimas y un Centro de Integración de Datos para gestionar la información y atención a afectados.

El Tribunal de instancia de Orgaz plaza número 2 asume la investigación judicial por el accidente de tren ocurrido en Urda, Toledo, donde un AVE ha impactado contra un tren Iryo, causando el descarrilamiento de varios vagones. Aristea Afroditi, quien tomó posesión de este juzgado a principios de año, asume la causa por encontrarse en funciones de guardia en el momento del accidente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha indicado que la titular del juzgado contará con refuerzo con el fin de colaborar en la dirección y tramitación de las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias, sin perjuicio de las competencias propias de la jueza responsable del servicio de guardia.

Asimismo, se ha nombrado como magistrado Coordinador de las actuaciones judiciales derivadas de la presente emergencia, en atención a su condición de integrante de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, al titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Se ha establecido la incorporación también como magistradas expertas en gestión de emergencias y catástrofes las titulares de las plazas número 2 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo.

Además, se han acordado medidas de refuerzo de cinco letrados de la Administración de Justicia comisionados, así como el aumento de funcionarios, como refuerzo, del Servicio de Guardia del Tribunal de Instancia de Orgaz.

De su lado, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha procedido también a la activación del Protocolo de actuación en Grandes Catástrofes, disponiendo los medios personales y materiales necesarios para la identificación de víctimas, práctica de autopsias, coordinación médico-forense y asistencia permanente a la autoridad judicial.

Se incorpora a las actuaciones el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, cuyos facultativos y técnicos procederán a la recogida de muestras biológicas, obtención de perfiles genéticos y realización de cuantas actuaciones periciales y analíticas resulten necesarias para la identificación de las víctimas y el adecuado esclarecimiento de los hechos.

En este momento ya hay creados cinco equipos compuestos por magistrado/a, letrado de la Administración de Justicia y forense, a fin de agilizar las diligencias.

Crean el Centro de Atención a Víctimas

En cuanto a la gestión de las víctimas y sus familiares, se ha constituído el Centro de Atención a Víctimas, familiares y profesionales en el Tribunal de Instancia de Orgaz, estando habilitado un número de teléfono a víctimas y familiares (925 317 020).

Además, se ha ha acordado también la habilitación de un correo electrónico específico para canalizar la atención a víctimas, familiares y profesionales. Dirección que se informará en el momento se encuentre activa.

También ha quedado activado el Centro de Integración de Datos (CID), recogido en el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples (Real Decreto 32/2009, de 16 de enero).

Dicho organismo está formado por miembros de la oficina forense y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y contempla la canalización de la información a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para ofrecer toda la información relativa a las autopsias, las identificaciones y otros aspectos relacionados con las víctimas mortales del accidente ferroviario.

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