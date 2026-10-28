¿Qué es el sistema LZB? Así funciona un mecanismo clave para entender el accidente de tren de Toledo

Los detalles "El sistema LZB es aquel que se encarga del frenado automático, esto es, "de detectar si hay un vehículo detenido que está ocupando el cantón adelante y de forma automática, aunque pasara cualquier cosa al maquinista, si el maquinista no reacciona, el sistema frena", explica el ingeniero industrial César Franco.

Sobre las las 8:30h de la mañana se ha producido un fatal accidente de tren que ha dejado decenas de personas fallecidas. ADIF confirmaba un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), entre un Iryo y un AVE. Un posible fallo en el sistema LZB de frenado automático podría estar detrás de este accidente, unido a un posible fallo humano.

El ministro de Transportes, Óscar Puente ha referido un fallo informático inicial en el sistema que detecta la presencia de trenes y regula automáticamente parte de la circulación, el llamado LBZ. Este fallo podría haberse seguido de otro humano, al autorizarse la circulación del AVE pese a estar el Iryo parado en la vía, una situación que el Ejecutivo califica de fallo humano "incomprensible".

Tal como ha explicado el ingeniero industrial César Franco, en Al Rojo Vivo, el sistema LZB es aquel que se encarga del frenado automático, esto es, "de detectar si hay un vehículo detenido que está ocupando el cantón adelante y de forma automática, aunque pasara cualquier cosa al maquinista, si el maquinista no reacciona, el sistema frena".

Por su parte, tal como informa Newtral, este sistema LZB fue creado en Alemania para líneas con velocidades superiores a 160 km/h, de hecho, "la línea Madrid-Sevilla fue pionera en incorporar este sistema en 1992, pero le han ido superando sistemas más avanzados como el ERTMS (European Rail Traffic Management System)".

Tanto es así que Franco afirmaba, en Al Rojo Vivo, lo siguiente: "El LZB debería haberse sustituido ya por el ERTMS". No obstante, y según explicaba este experto, "en el año 2019 se aprobó su sustitución, por lo que debe haber un proyecto ahora mismo para cambiarlo por sistemas más modernos". De hecho, y según informa Newtral, el proyecto de renovación estaba en marcha y en 2021 se había adjudicado en dos contratos para implantar el avanzado sistema ERTMS Nivel 2.

Por su lado, y según el Boletín Oficial del Estado (BOE), este sistema LZB, cuya abreviatura viene de la palabra alemana 'Linienzugbeeinflussung' (sistema de conducción automática de trenes), es un sistema de control de trenes con señalización en cabina y supervisión continua.

"Esta supervisión se realiza mediante la vigilancia continua de la velocidad del tren, de modo que en el caso de que esta exceda los valores establecidos, el sistema activa el freno de emergencia hasta que la velocidad se sitúa por debajo de los valores de supervisión", explica el BOE.

El sistema, añade esta página oficial, consta de equipos instalados en tierra y equipos embarcados en los vehículos. Ambos intercambian información mediante el cable de vía y las antenas instaladas en los vehículos. Cada tren envía a la central LZB los siguientes datos: los datos del tren (introducidos por el maquinista), tales como el porcentaje de frenado y la capacidad de freno, la longitud del tren, el tipo de freno y la velocidad máxima del tren; y la posición del tren.

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