"Esto parece Adamuz": así han sido las primeras labores de rescate en el interior de los trenes accidentados en Toledo

Los detalles Al llegar a Urda, los bomberos han tenido que acceder a vagones que estaban volcados y que eran prácticamente inaccesibles para extraer a los heridos.

El trágico accidente entre dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, ha dejado al menos 68 muertos y numerosos heridos, generando escenas impactantes en los vagones. Los equipos de emergencia han trabajado intensamente para rescatar y atender a los pasajeros heridos, accediendo a los vagones volcados a través de huecos. El bombero instructor Daniel Arroyo subraya la importancia de la formación en primeros auxilios para responder eficazmente en estas situaciones. Renfe ha confirmado el accidente en la línea Madrid-Andalucía y ha habilitado teléfonos de atención para los afectados, al igual que Iryo, para ofrecer asistencia e información.

El accidente entre dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo) ha provocado la muerte de al menos 68 personas y ha dejado escenas absolutamente dantescas en el interior de los vagones, donde los equipos de emergencias han tenido que acceder para rescatar a decenas de pasajeros heridos.

"Esto parece Adamuz versión dos", ha expresado uno de los pasajeros del Iryo al ver cómo había quedado su vagón, que se encontraba volcado tras descarrilar.

En esa situación, los bomberos han tenido que acceder a los vagones por los huecos que han quedado para buscar a los heridos y tratar de inmovilizarlos y extraerlos evitando lesiones.

En las imágenes se puede ver cómo los equipos de emergencias logran sacar en camilla a un herido mientras tratan de tranquilizarle ante el estado de ansiedad en el que se encontraba.

El bombero instructor Daniel Arroyo explica en Más Vale Tarde que, más allá del equipamiento, "lo más importante es la formación" de los equipos de emergencias en primeros auxilios.

Además, detalla que, antes de la actuación de los bomberos, "un médico de emergencias hace un triaje de múltiples víctimas" para decidir el orden en el que se atiende a los heridos.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido