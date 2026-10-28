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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Accidente ferroviario

La exministra Fátima Báñez iba en el Iryo accidentado en Urda (Toledo) y está desaparecida: "No tenemos noticias de ella"

Los detalles "Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", versa el mensaje de la CEOE.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez

La exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, actual presidenta de la Fundación CEOE, viajaba en uno de los trenes siniestrados este miércoles en la provincia de Toledo y aún se encuentra desaparecida, según han confirmado fuentes de la patronal CEOE en su cuenta de la red social X. LaSexta ha podido saber que el tren concreto en el que viajaba Béñez era el tren Iryo.

"Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", versa el mensaje de la CEOE. "Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados", dice el mensaje.

Desde el PP, laSexta puede avanzar que la Dirección de Génova lleva todo la mañana intentando contactar con ella. El alcalde de Sevilla ha confirmado también que desconocen su paradero. "No tenemos noticias de ella", ha señalado José Luis Sanz añadiendo "es pronto todavía para sacar ningún tipo de conclusión". "Puede estar herida, puede no haberse podido comunicar todavía con nadie, puede haber perdido el móvil", ha añadido.

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