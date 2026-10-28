La exministra Fátima Báñez iba en el Iryo accidentado en Urda (Toledo) y está desaparecida: "No tenemos noticias de ella"

Los detalles "Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", versa el mensaje de la CEOE.

Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social y actual presidenta de la Fundación CEOE, se encuentra desaparecida tras viajar en uno de los trenes siniestrados en Toledo. La patronal CEOE ha expresado su preocupación a través de la red social X, manifestando su consternación por el accidente y ofreciendo condolencias a las familias afectadas. Desde el Partido Popular, se ha intentado contactar con Báñez sin éxito, y el alcalde de Sevilla también ha confirmado la falta de noticias sobre su paradero. La información sigue en desarrollo.

La exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, actual presidenta de la Fundación CEOE, viajaba en uno de los trenes siniestrados este miércoles en la provincia de Toledo y aún se encuentra desaparecida, según han confirmado fuentes de la patronal CEOE en su cuenta de la red social X. LaSexta ha podido saber que el tren concreto en el que viajaba Béñez era el tren Iryo.

"Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", versa el mensaje de la CEOE. "Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados", dice el mensaje.

Desde el PP, laSexta puede avanzar que la Dirección de Génova lleva todo la mañana intentando contactar con ella. El alcalde de Sevilla ha confirmado también que desconocen su paradero. "No tenemos noticias de ella", ha señalado José Luis Sanz añadiendo "es pronto todavía para sacar ningún tipo de conclusión". "Puede estar herida, puede no haberse podido comunicar todavía con nadie, puede haber perdido el móvil", ha añadido.

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