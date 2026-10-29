Daniel Arroyo, bombero experto en emergencias, explica la dificultad de las tareas en Urda: "Hay mucha gente trabajando, pero no se puede ir más deprisa"

Daniel Arroyo, bombero e instructor de emergencias, detalla la minuciosidad de las tareas de los equipos de emergencias en Urda que explicaría por qué a pesar de que hayan pasado muchas horas, todavía haya muchos familiares sin noticias de sus seres queridos desaparecidos.

A pesar de que han pasado muchas horas desde el accidente de tren de Urda, todavía hay muchos familiares que continúan buscando a sus seres queridos que viajaban a bordo del AVE o el Iryo y de los que todavía no tienen noticias.

Daniel Arroyo, bombero e instructor de emergencias, explica cómo funciona el trabajo de los equipos de emergencias en los llamados "rescates duros": "Aunque tengamos maquinaria y muchos conocimientos, muchas veces es muy limitada las labores que hay que hacer y, sobre todo, el uso de herramientas muy especializadas".

El experto habla de situaciones en las que los bomberos se encuentran con accesos imposibles, "pero estoy oyendo a gente", por lo que se recurre a equipos de excarcelación potentes que hay que llevar hasta allí "y las labores de rescate se demoran en el tiempo".

En grandes estructuras, como es el caso de los vagones, la maquinaria abre accesos y los expertos tienen que asegurar primero la escena. En este sentido, Arroyo indica que "hay mucha gente trabajando allí, pero no se puede ir mucho más deprisa", ya que "las acciones allá son muy delicadas y cualquier movimiento puede hacer que peligre la escena y la gente que está haciendo el rescate". "Es una pena, pero las labores son muy minuciosas y de mucho cuidado", afirma.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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