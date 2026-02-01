De Gaza a San Sebastián y empezar de nuevo lejos de la guerra: "Aquí me siento a salvo"

Los detalles Tahreer y Wafa, dos mujeres gazatíes, viven en San Sebastián junto a sus hijos, lugar donde quieren "construir un futuro" tras el terror que sufrieron en territorio palestino.

Tahreer y Wafa, dos mujeres de Gaza, encuentran en San Sebastián un refugio inesperado donde se sienten seguras y tranquilas. Tahreer, sorprendida por esta sensación, relata cómo su vida cambió tras un ataque en Gaza que obligó a su familia a huir. Después de un proceso complicado, llegaron a España, donde ahora sus hijos reciben tratamiento médico. Wafa comparte una experiencia similar, habiendo llegado con su hija gravemente enferma. En España, la niña ha mejorado notablemente con el tratamiento. Ambas mujeres, asombradas por la tranquilidad y la simplicidad de la vida en España, desean construir un futuro mejor para sus hijos.

Tahreer y Wafa, dos mujeres gazatíes, definen el lugar en el que les ha tocado empezar de nuevo como un regalo inesperado. San Sebastiánles parece "una ciudad preciosa", un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, se sienten a salvo y tranquilas.

"Aquí estoy con una gran tranquilidad, me siento a salvo", explica Tahreer, todavía sorprendida por una sensación que en Gaza había desaparecido hace años.

Tahreer ha vivido siempre en la Franja de Gaza junto a su marido y sus cinco hijos, pero el 5 de febrero del año pasado, su vida cambió por completo tras un ataque que obligó a la familia a huir.

Primero fueron evacuados a Egipto y, desde allí, trasladados a España. Un proceso largo y doloroso, marcado por la incertidumbre y por decisiones que aumentaron aún más el sufrimiento: en algunos momentos, las autoridades israelíes solo permitían salir a uno de los progenitores, separando a padres, madres e hijos en el peor momento posible.

"Quiero construir un futuro"

Ahora, Tahreer empieza a mirar al futuro con esperanza: "Quiero construir un futuro para mis hijos, pero con mi marido aquí", explica. Dos de sus hijos reciben actualmente tratamiento médico en San Sebastián.

En sus rostros aún se refleja la dureza de lo vivido, pero ahora sonríen, como Wafa, que comparte una historia similar. Tampoco puede ocultar su felicidad al hablar del cambio radical que ha supuesto llegar a España.

Salió de Gaza con su hija gravemente enferma, sin saber si sobreviviría más de un mes. "Yo traje a mi hija pensando que solo podría sobrevivir un mes conmigo. Hoy, gracias a Dios, veo que le han dado una nueva vida", cuenta emocionada.

La pequeña llevaba más de un año sin recibir tratamiento contra el cáncer en Gaza y cuando surgió la oportunidad de salir de la Franja, no lo dudaron. Ahora, todos los martes pasa el día entero en el hospital de San Sebastián, pero el esfuerzo ha merecido la pena.

"Desde el primer día que comenzó el tratamiento, desde la primera quimioterapia, mejoró", recuerda Wafa. Para muchas mujeres como Tahreer y Wafa, esta es la primera vez que salen de Gaza.

Todo les resulta nuevo: las calles, la tranquilidad, la forma de vivir. "En España me ha llamado la atención que la gente vive el día a día, que la vida parece más sencilla", explica esta mujer, todavía asombrada por una normalidad que durante años les fue imposible y que quieren darles a sus hijos a partir de ahora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.