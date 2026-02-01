Ahora

Feli Velázquez, la mujer que gritó a PP y Vox que no tienen "vergüenza" en el Congreso: "La indignación era absoluta"

Esta mujer ha asegurado en 'laSexta Xplica" que piensa "en el porvenir que le viene a cientos de familias en los próximos meses": "No sé si al final habrá un acuerdo o no".

Los servicios de seguridad del Congreso de los Diputados expulsaron este martes a Feli Velázquez, una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por gritar en varias ocasiones desde la tribuna de invitados "no tenéis vergüenza" a la bancada del PP por rechazar el decreto ley del llamado 'escudo social', que finalmente ha decaído, y que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas económicamente vulnerables.

Feli ha asegurado en 'laSexta Xplica" que piensa "en el porvenir que le viene a cientos de familias en los próximos meses": "No sé si al final habrá un acuerdo o no porque los intereses políticos de los grupos que votaron en contra lo tienen bien claro y según ellos votaron en contra por el tema de las mejoras, entre otros".

"Lo que está claro es que el PP y los partidos nacionalistas de derecha, los que votó en contra, eso es lo que no quieren. La indignación era absoluta, porque yo soy pensionista y soy activista de la plataforma", añade.

De esta manera, dice que no puede imaginarse "que más de 60.000 personas van a ir a la calle": "El PP se ha quedado con el discurso inqui-okupa, que no sé de dónde se lo ha sacado de la manga y con eso está intentando que los pensionistas seamos una moneda de cambio".

