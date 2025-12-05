Detenido un hombre en Madrid por su presunta implicación en el secuestro del 'Niño Juan'

Una imagen del 'Niño Juan', que fue secuestrado y posteriormente liberado en Carabanchel.

Los detalles Según recoge la Agencia Efe, el detenido sería Juanjo 'El Morros' , una persona que tiene múltiples antecedentes.

La Policía Nacional ha detenido la noche de este jueves en Madrid a un hombre presuntamente vinculado al secuestro del alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como 'Niño Juan'.

Según ha recogido la Agencia Efe, el arrestado es conocido como Juanjo 'El Morros', una persona que tiene múltiples antecedentes.

Los hechos por los que ha sido detenido ocurrieron el pasado 31 de octubre cuando tres coches emboscaron el vehículo donde viajaba el alunicero en el distrito madrileño de Carabanchel. Tras embestirlo en repetidas ocasiones le dispararon más de diez veces. Posteriormente, le sacaron de dentro por la fuerza y le retuvieron durante un día entero.

Ya el 2 de noviembre, el 'Niño Juan' fue encontrado con signos de haber sufrido una paliza después de ser secuestrado en la noche del 31 de octubre en el distrito madrileño de Carabanchel. Tres vehículos embistieron y tirotearon su coche para secuestrarle y darse a la fuga.

Historial del 'Niño Juan'

El 'Niño Juan' está considerado como el alunicero más peligroso de España. Comenzó su andadura criminal maza en mano, reventando los escaparates de tiendas de lujo, sobre todo joyerías. Poco después se convertiría en un experto alunicero que alcanzó altas cotas de fama por su destreza al volante.

A propósito, en 2012 fue detenido tras una persecución policial de más de cuatro horas en la que llegó a alcanzar velocidades de más de 200 km/h. Su habilidad era tal que llamó la atención de la mafia china que le reclutó para robar el Castillo de Fontainebleau en 2020 a cambio de 800.000 euros. No obstante, no pudo llegar a ejecutar el golpe porque fue arrestado antes de perpetrarlo.

En su historial, 'El Niño Juan', atesora cerca de 120 detenciones por robos con fuerza, secuestro, extorsión o tenencia ilícita de armas, entre otros muchos delitos.

