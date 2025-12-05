Ahora

El servicio de Cloudflare vuelve a sufrir una caída y tumba numerosas aplicaciones y webs de todo el mundo

Los detalles Varias páginas web de diferentes partes del mundo se han caído aparentemente a raíz de un problema global de Cloudflare, una empresa que, entre otras cosas, sirve como red de distribución de contenidos.

La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudflare ha experimentado un fallo global que ha dejado sin funcionar numerosas páginas webs. Entre las páginas afectadas se encuentran LinkedIn, Canva, Zoom o Deliveroo.

Cloudflare trabaja este viernes en la resolución de una incidencia que ha provocado fallos durante unos minutos en millones de páginas y servicios de conexión a internet en todo el mundo y que ha impedido acceder a todo tipo de redes sociales, motores de IA generativa y plataformas de pagos.

La compañía estadounidense ha detallado que el problema ha afectado al panel de control ("dashboard") y las interfaces de programación de aplicaciones (API), que son las reglas que permiten que dos sistemas distintos se comuniquen entre sí. Ha asegurado que "la corrección ya está desplegada" y el sistema "se encuentra en fase de supervisión".

Según la información publicada en su portal de estado, la compañía indicó a las 08:56 UTC (09:56 hora local) que estaba "investigando problemas" en el "dashboard" y en las API asociadas.

A las 09:09 UTC confirmó que mantenía las pesquisas abiertas y, tres minutos después, anunció que "un arreglo ha sido implementado" y que continuaba monitorizando el comportamiento del sistema.

