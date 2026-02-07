Nahúm Méndez (geólogo), sobre si Ubrique puede ser la próxima Grazalema: "Uno de los problemas es la roca sobre la que se encuentra"

¿Por qué es importante? Grazalema (Cádiz) tuvo que ser desalojada esta semana por el riesgo de desprendimientos. Muchos expertos apuntan ahora que, con esta nueva borrasca, Ubrique (Cádiz) también podría estar en peligro. laSexta le pregunta por ello a Nahúm Méndez, geólogo.

Marta, la nueva borrasca, trae consigo más lluvia y más nieve a zonas que ya estaban fuertemente castigadas. Grazalema (Cádiz) tuvo que ser desalojada esta semana por el riesgo de desprendimientos en un municipio que ya no puede absorber más agua. Muchos expertos apuntan ahora que, con esta nueva borrasca, Ubrique (Cádiz) también podría estar en peligro de desalojo.

"Uno de los problemas es la roca sobre la que se asienta el pueblo. Es una roca porosa, una roca que almacena una gran cantidad de agua; y cuando todos esos poros se llenan de agua de lluvia, la roca no aguanta más cantidad y la expulsa por cualquier sitio. Ese es uno de los grandes problemas", explica el geólogo Nahúm Méndez en conversación con laSexta.

De hecho, el pasado miércoles (en plena borrasca Leonardo) el desprendimiento de una gran roca desde una ladera provocó el colapso completo de una vivienda en Ubrique. Así, los bomberos tuvieron que rescatar a una persona que quedó atrapada y que fue traslada al hospital con politraumatismos.

"Es importante estar atentos a las próximas horas y a la cantidad de precipitación que se produzca. De momento, hay que pedir la máxima prudencia y que todo el mundo permanezca atento a los canales oficiales de información", insiste Nahúm Méndez.

