Ahora

Riesgo de desprendimientos

Nahúm Méndez (geólogo), sobre si Ubrique puede ser la próxima Grazalema: "Uno de los problemas es la roca sobre la que se encuentra"

¿Por qué es importante? Grazalema (Cádiz) tuvo que ser desalojada esta semana por el riesgo de desprendimientos. Muchos expertos apuntan ahora que, con esta nueva borrasca, Ubrique (Cádiz) también podría estar en peligro. laSexta le pregunta por ello a Nahúm Méndez, geólogo.

Nahúm Méndez, geólogo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Marta, la nueva borrasca, trae consigo más lluvia y más nieve a zonas que ya estaban fuertemente castigadas. Grazalema (Cádiz) tuvo que ser desalojada esta semana por el riesgo de desprendimientos en un municipio que ya no puede absorber más agua. Muchos expertos apuntan ahora que, con esta nueva borrasca, Ubrique (Cádiz) también podría estar en peligro de desalojo.

"Uno de los problemas es la roca sobre la que se asienta el pueblo. Es una roca porosa, una roca que almacena una gran cantidad de agua; y cuando todos esos poros se llenan de agua de lluvia, la roca no aguanta más cantidad y la expulsa por cualquier sitio. Ese es uno de los grandes problemas", explica el geólogo Nahúm Méndez en conversación con laSexta.

De hecho, el pasado miércoles (en plena borrasca Leonardo) el desprendimiento de una gran roca desde una ladera provocó el colapso completo de una vivienda en Ubrique. Así, los bomberos tuvieron que rescatar a una persona que quedó atrapada y que fue traslada al hospital con politraumatismos.

"Es importante estar atentos a las próximas horas y a la cantidad de precipitación que se produzca. De momento, hay que pedir la máxima prudencia y que todo el mundo permanezca atento a los canales oficiales de información", insiste Nahúm Méndez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España, al límite por las borrascas más allá de Grazalema: nuevo avisos en Galicia, Madrid o Castilla y León
  2. El PP de Madrid pasa al ataque con un relato lleno de contradicciones frente a las denuncias de la exconcejala de Móstoles
  3. Aragón cierra campaña con los partidos quemando sus últimos cartuchos: Sánchez habla del miedo a los ultras y Feijóo arropa a Azcón en un polémico mitin
  4. Sílvia Orriols, la xenófoba ultraderechista catalana que arrasa en las encuestas: "Odiamos el Estado español"
  5. Los principales bancos españoles aumentan sus beneficios en 34.000 millones pese a la bajada de los tipos gracias a los préstamos y las comisiones
  6. Ácido hialurónico en el pene para mejorar el rendimiento de los saltadores de esquí: la última tendencia que Antidopaje no descarta investigar