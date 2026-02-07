Las borrascas Leonardo y Marta continúan golpeando Andalucía y dejan vacío el pueblo de Grazalema: sus vecinos esperan respuestas

Los detalles La pesadilla comenzó este lunes, pero el punto álgido llegó el jueves cuando las casas de más de 1.500 vecinos comenzaron a verse anegadas, motivo por el que abandonaron sus hogares casi con lo puesto entre angustia, miedo y pánico.

Las impactantes lluvias que han llegado a España de la mano de la borrasca Leonardo, y ahora de la borrasca Marta, han dejado ya más de 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.

Por su parte, Grazalema ha sido una de las localidades más afectadas por el aluvión de precipitaciones que se han cebado con este territorio. La pesadilla comenzó este lunes, pero el punto álgido llegó el jueves cuando las casas de más de 1.500 vecinos comenzaron a verse anegadas, motivo por el que los ciudadanos abandonaron sus hogares casi con lo puesto entre angustia, miedo y pánico.

Las precipitaciones aumentaron y causaron innumerables daños materiales así como cortes en carreteras, la suspensión de las clases y derivaron en la necesidad de la participación de la UME. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sostenía que "hay puntos de Andalucía donde ha llovido en un día prácticamente lo que llueve en un año".

Entre las medidas preventivas y ante las interminables lluvias de la borrasca Leonardo, Andalucía enviaba un mensaje ES-Alert a aquellos municipios en riesgo, en el que advertía del riesgo de salir de casa o realizar desplazamientos.

En polideportivos y hoteles

Así, el municipio amanecía este viernes totalmente desierto después de que los desalojados fueran llevados a polideportivos, hoteles e incluso casas de vecinos en otros pueblos cercanos. Ante tal tragedia, la solidaridad volvía a marcar la diferencia en la población, que ofreció a los afectados comida, ropa y agua para pasar estas duras jornadas lo mejor posible.

Algunos de ellos incluso tuvieron que abandonar el hotel en el que habían sido reubicados a raíz de la ampliación del perímetro de seguridad. La cantidad de litros que han caído en los últimos días ha puesto en el foco a la estructura sobre la que han sido construidas las casas de este municipio andaluz.

Las medidas adoptadas tras el paso del temporal recuerdan a la fatídica DANA que sacudió la Comunidad Valenciana y su nefasta gestión, algo que también han mencionado vecinos andaluces. "Creo que lo que ocurrió con la DANA nos ha salvado la vida a nosotros. Cuánta gente murió allí... Desde arriba nos estarán ayudando", cuenta una afectada.

Las viviendas están levantadas en piedra caliza, por lo que el suelo no es capaz de tragar más agua. Al contrario, intenta salir por las paredes y suelos de viviendas, lo que ha aumentado el riesgo de derrumbe. El terreno es de roca caliza muy porosa que desde hace días está funcionando como una enorme esponja, motivo por el que el agua corre por cientos de miles de grietas y poros.

