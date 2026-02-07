Comparar para comprender: en Grazalema ha llovido en apenas un mes casi el triple de lo que cae en Londres en un año

Los detalles En este pueblo de Cádiz sale el agua ya hasta por los enchufes. Ha sido desalojado al completo ante los ruidos que salen del interior de la montaña tras varias borrascas que tienen en vilo a Andalucía.

En Grazalema, en la sierra de Cádiz, han caído más de 2.000 litros por metro cuadrado en apenas 35 días, superando con creces la media anual de precipitaciones en Vigo, la ciudad más lluviosa de España. Esta cifra es más del doble de lo que llueve en Londres en un año. Las borrascas han afectado especialmente a Andalucía, con el temporal Leonardo causando niveles críticos en varios ríos. El Guadalete y el Guadalquivir han alcanzado alturas inusuales, mientras que el Tajo también está en alerta roja. Varios embalses están al máximo de su capacidad, aumentando el riesgo de inundaciones.

Más de 2.000 litros por metro cuadrado. Es lo que ha llovido en Grazalema en apenas 35 días. Lo que ha caído en esta zona de la sierra de Cádiz donde ya sale el agua hasta por los enchufes. Poniendo el dato en comparación, en apenas un mes las precipitaciones superan con creces la media de lo que llueve todo el año en Vigo. De lo que cae en 365 días en la capital más lluviosa de España.

Porque en Vigo, de media anual, son 1.000 litros por metro cuadrado las precipitaciones que se acumulan. Porque es algo más de la mitad lo que, en 365 días, llueve en la ciudad gallega.

Pero es que si se compara con Londres la cifra es todavía más sorprendente. Porque en Grazalema ha llovido en 35 días más del doble de lo que llueve en la capital de Inglaterra en todo un año. Al ritmo que va todo, está a punto de triplicar esa cantidad.

Y es que las borrascas se están cebando con Andalucía desde hace días. Desde una que ni siquiera tenía nombre hasta que llegó Leonardo. Hasta que llegó un temporal que tiene a muchos ríos en nivel rojo ante el peligro de desbordamiento.

El Guadalete, a su paso por Jerez de la Frontera, llega a los 6,5 metros de altura cuando lo normal es que no supere ni los dos. Es más del triple.

En el Guadalquivir, lo mismo. A su paso por Córdoba capital, el caudal del río ha rozado los seis metros de altura.

El Tajo también está en nivel rojo desde hace un par de noches. Se activa cuando el río supera los 2,7 metros... y ya roza los cuatro. En las últimas horas, además, no ha dejado de caer agua y la situación empeora con cada hora que pasa.

Hay también una gran cantidad de embalses que están al cien por cien de su capacidad, algo que supone un riesgo al no ser capaces ya de almacenar el agua que deben descargar de manera controlada. Las zonas inundables, en alerta.

